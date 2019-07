COMEBACK MARTINY SCHINDLEROVEJ: Mám pocit, že ma prijali

Hosťom Radoslava Šeba v relácii EXKLUZÍV na TABLET.TV bola speváčka Martina Schindlerová.

Bratislava 19. júla (TABLET.TV) – Veľakrát je to v mojom živote tak, že to, čo nahlas odsúdim, to sa mi stane. Láska nás najviac vyhodí z koridora, ktorým sa snažíme ísť. V EXKLUZÍVE s Radoslavom Šebom to na TABLET.TV povedala speváčka Martina Schindlerová.







Martina Schindlerová sa na hudobnú scénu vracia po sedemročnej prestávke. "Rozhodnutie vrátiť sa prišlo prirodzene. Keďže mi deti išli do škôlky, konečne som sa mohla realizovať aj ja. Spievanie je pre mňa srdcu najbližšie. Ťahalo ma to na pódiá. Som rada, že som sa vrátila, pretože pocit z vystupovania a spievania si neviem ničím iným vynahradiť," hovorí Schindlerová o svojom comebacku.



To, že ju viacerí spájajú s prvou speváckou súťažou na Slovensku, jej ani po 15 rokoch neprekáža. "Ľudia majú na mňa dobré spomienky z tohto obdobia, nemám potrebu sa zbavovať nálepky SuperStar alebo to považovať za niečo negatívne," spomenula.



Len nedávno predstavila svoju novú skladbu Radšej mi chýbaj. Text o láske si napísala sama. S hudbou jej pomáhali Miro Jaroš a Marek Danko.







