Country spevák W. Nelson pre problémy s dýchaním zrušil zvyšok turné

Los Angeles 9. augusta (TASR) - Americký spevák a hudobník Willie Nelson zrušil zvyšnú časť svojho turné pre "problémy s dýchaním".



Táto 86-ročná hviezda žánru country sa na sociálnej sieti Twitter v stredu ospravedlnila svojim fanúšikom slovami: "Je mi ľúto, že musím ukončiť svoje turné, ale mám problémy s dýchaním, ktoré si vyžadujú lekársky dohľad. Ja sa ale vrátim."



Jeho status sa stretol s prílevom naklonených reakcií od priaznivcov, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Sky News.



Nelson práve absolvoval vystúpenie s bluegrassovou speváčkou Alison Kraussovou v meste Toledo v Ohiu a v piatok sa mal predstaviť v michiganskom Grand Rapids. Spevák mal pred sebou ešte 30 vystúpení, mnohé spoločne s Kraussovou. Turné je na podporu jeho ostatného štúdiového albumu Ride Me Back Home, ktorý vyšiel v júni a do amerických rebríčkov vstúpil na 18. mieste, dopĺňa stanica BBC.



Nelson mal 21. septembra účinkovať spolu s Johnom Mellencampom, Davom Matthewsom, Neilom Youngom a Bonnie Raittovou na podujatí Farm Aid Concert. Jeho turné sa malo ukončiť 29. novembra v oklahomskom Thackerville.



Nelson vlani zrušil zo zdravotných dôvodov svoju účasť na Outlaw Music Festival a niekoľkých ďalších podujatiach.



Nelson začal svoju kariéru ako pesničkár v 60. rokoch. Počas nasledujúceho desaťročia dosiahol komerčný i umelecký úspech s platňami Red Headed Stranger a Stardust. Na vrchole slávy sa začal objavovať aj v celovečerných filmoch. V 80. rokoch založil spolu s Johnnym Cashom, Waylonom Jenningsom a Krisom Kristoffersonom country superskupinu The Highwaymen. V roku 1993 ho uviedli do Siene slávy country hudby.