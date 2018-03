V snahe priblížiť podobu radničnej veže čo najviac pôvodnému vzhľadu boli vyrobené nové ciferníky podľa zachovanej fotografickej dokumentácie pôvodných hodín z roku 1787

Praha 10. marca (TASR) - Staromestská radnica v Prahe má nové hodiny, po obnove získali pôvodnú barokovú podobu. Do prevádzky ich uviedli v piatok na pravé poludnie. Ich ciferníky však majú úplne novú podobizeň - pôvodnú barokovú z roku 1787, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



Súčasťou prebiehajúcej rekonštrukcie veže Staromestskej radnice boli totiž aj vežové hodiny. Ich ciferníky zhotovené po druhej svetovej vojne ako náhrada za tie, ktoré zničil požiar radnice v posledný deň vojny, slúžili do júna minulého roka.



V snahe priblížiť podobu radničnej veže čo najviac pôvodnému vzhľadu boli vyrobené nové ciferníky podľa zachovanej fotografickej dokumentácie pôvodných hodín z roku 1787. Ich ručičky a číslice sú zdobené 24-karátovým zlatom, dosky ciferníkov majú matnú čiernu farbu.



"Ciferníky, ktoré sme odstránili, boli železné a veľmi ťažké, jeden mal hmotnosť až 250 kilogramov. A najmä boli čiernobiele. Tieto sú pozlátené tak, ako bývali všetky barokové ciferníky," povedal orlojník Petr Skála s tým, že barokovú podobu mali hodiny do konca 19. storočia.



Moderné ciferníky majú štíhlu dlhú minútovú ručičku, baroková je tiež štíhla, ale kratšia než hodinová. "Tá je omnoho väčšia, má aj väčšiu plochu, z diaľky je viditeľnejšia, a to preto, že hodinová ručička je dôležitejšia. Keď prehliadnete minútovú, tak stále z tej hodinovej viete, koľko je zhruba hodín," vysvetlil Skála.