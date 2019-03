Ďalšia desiatka miest s ihriskom Žihadielkom je známa

Foto: Lidl

Výsledky hlasovania v súťaži ihrisko Žihadielko pre rok 2019:

Počet obyvateľov 33.000 a viac: Nové Zámky (106 973), Prievidza (101 562)

Počet obyvateľov 20.000 – 32.999: Košice – Sídlisko KVP (409 071), Partizánske (402 141)

Počet obyvateľov 12.000 – 19.999: Revúca (545 390), Bánovce nad Bebravou (512 374)

Počet obyvateľov do 11.999: Hurbanovo (261 066), Svit (231 113)

Víťazi 2016 – 2018: Komárno (157 542), Rimavská Sobota (146 348)



Celkový počet odovzdaných hlasov v roku 2019: 4 530 159



Prehľad víťazov z predošlých ročníkov (zoradených abecedne)

2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové

2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín

2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín



Zaujímavosti o Žihadielku:

• Počas štyroch rokov odovzdali ľudia na webe

• V roku 2019 získala víťazná desiatka takmer 2,9 milióna hlasov, čo je dvojnásobok doterajšieho maxima

• V aktuálnom ročníku prekonalo až šesť miest doterajší rekord (219 725) v počte získaných hlasov, dve – Revúca a Bánovce nad Bebravou – pritom pokorili hranicu 500 000 hlasov

• Celkové náklady na vybudovanie jedného ihriska sú 87 000 €, čo v súčte štyroch ročníkov predstavuje hodnotu bezmála 3,5 milióna eur

Bratislava 11. marca (OTS) - Štvrtý ročník projektu Žihadielko z dielne spoločnosti Lidl bol rekordný, počas takmer siedmich týždňov odovzdali ľudia na webe súťaže pre 69 zapojených miest spolu viac ako 4 500 000 hlasov! Takmer dve tretiny z nich pritom patrili víťaznej desiatke. Počas doterajších štyroch ročníkov bolo v Žihadielku odovzdaných vyše 11 000 000 hlasov a hodnota štyridsiatich ihrísk sa blíži k 3 500 000 €! Víťaznú desiatku pre rok 2019 tvoria: Nové Zámky, Prievidza, Košice – Sídlisko KVP, Partizánske, Revúca, Bánovce nad Bebravou, Hurbanovo, Svit, Komárno a Rimavská Sobota. Prvé tohtoročné ihrisko otvorí Lidl 1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a zvyšných deväť počas júnových víkendov.“ vyhlásil, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: „.“O ihriská tradične súperili mestá a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa potravín Lidl. Možnosť zapojiť sa do projektu dostali opäť aj tie mestá, ktoré už jedno ihrisko majú. Tieto lokality vytvorili samostatnú kategóriu, v ktorej si v tomto roku svoje sily zmeralo 19 miest. Zvyšná päťdesiatka bola rozdelená do štyroch kategórií podľa počtu obyvateľov. Ihrisko Žihadielko získali vždy prvé dve mestá z každej kategórie.Hlasovať na webe www.zihadielko.sk mohol skutočne každý. Jedinou podmienkou bola registrácia na spomenutej stránke. Užívateľ registráciu potvrdil overovacím kódom, ktorý mu bol zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo. Každý registrovaný účastník mohol raz za 24 hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyše bolo možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.