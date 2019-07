Daniel Radcliffe, alias Harry Potter má 30 rokov

Daniel Radcliffe sa okrem filmu a divadlu venuje aj hudbe a patrí k milovníkom motoristického športu. Hrá na basovú gitaru a s obľubou sleduje preteky Formuly 1.

Londýn 23. júla (TASR) - Napínavé príbehy britskej spisovateľky J. K. Rowlingovej o čarodejníckom učňovi Harry Potterovi si získali zástupy obdivovateľov. Čarovný svet kúziel, magických bytostí, boja dobra so zlom sa objavili aj na filmovom plátne a v hlavnej úlohe sa predstavil britský herec Daniel Radcliffe. V utorok 23. júla bude mať filmový predstaviteľ Harryho Pottera 30 rokov.



Daniel Jacob Radcliffe sa narodil 23. júla 1989 v londýnskom obvode Fulhame v Spojenom kráľovstve. Jeho matka Marcia Greshamová pracovala ako castingová režisérka a otec Alan Radcliffe bol literárnym agentom. Budúci populárny herec sa tak už od detstva pohyboval v umeleckom prostredí. Hercom sa túžil stať už ako šesťročný a k vysnívanému povolaniu mu pomohla náhoda. Keď bol s rodičmi na divadelnom predstavení, všimli si ho producenti David Hayman a Steve Kloves. Následne prišla ponuka na konkurz, ktorý Daniel Radcliffe s ľahkosťou vyhral.



Získal prvú rolu v adaptácii románu Charlese Dickensa David Copperfield (1999). O dva roky neskôr sa objavil aj v menšej úlohe po boku Pierca Brosnana v akčnom filme The Tailor of Panama (Agent z Panamy, 2001), nakrúteného podľa bestsellera Johnna Le Carrého.



Najväčšiu popularitu priniesla Davidovi Radcliffovi filmová adaptácia románu J.K. Rowlingovej o čarodejníkovi Harry Potterovi. Nakrúcanie nebolo pre mladého herca jednoduché, tak ako si predstavoval. Často nevedel vyjadriť správne emócie. S pribúdajúcimi filmovými skúsenosťami však zistil ako to možno dokázať. Knihy Rowlingovej ho ovplyvnili natoľko, že často nachádzal podobnosť hlavného hrdinu so sebou samým.



Prvé dva diely úspešnej série nakrútil režisér Chris Columbus s názvom Harry Potter and the Philosopher's Stone (Kameň mudrcov, 2001) a Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter a Tajomná komnata, 2002). Radcliffe hral osamelú sirotu Harryho Pottera, ktorý zistí, že je vlastne čarodejník a zapíše sa do Rokfortskej čarodejníckej školy.



Čary, metlobal, Voldemort, zakázaný les preniesla na strieborné plátna spoločnosť Warner, ktorá vybrala aj ďalších skvelých detských hercov. Nasledovala časť Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter a väzeň z Azkabanu, 2004), tento raz v réžii Alfonsa Cuaróna. Kritika označila spomenutý diel za jeden z najlepších. Najskôr preto, že sa radikálne líšil od predchádzajúcich rozprávkových dielov a prvýkrát sa v ňom vyskytli aj mrazivé scény a záhadná postava Siriusa Blecka. Zatiaľ čo prvé filmy boli určené deťom, tento opäť v hlavnej úlohe s Danielom Radcliffom oslovil aj teenegerské publikum.



Herec sa samozrejme objavil i v ďalších pokračovaniach ako bol Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter a Ohnivá čaša, 2005), kde filmového tvorcu Cuaróna nahradil režisér v dôchodkovom veku Mike Newell.



"Mám obrovskú radosť z toho, ako väčšina detských hercov profesijne vyrástla. Radcliffe je už od piateho dielu naozajstným hrdinom," povedal v tom čase režisér Newelll.



Príbeh mladého čarodejníka pokračoval a pribúdali ďalšie napínavé časti, ktoré filmoví diváci netrpezlivo očakávali - Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter a Fénixov rád, 2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter a polovičný princ, 2009), Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (Harry Potter a Dary smrti: Časť 1, 2010), a Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter a Dary smrti: Časť 2, 2011).



Daniel Radcliffe sa v roku 2013 zaskvel aj v londýnskom divadle v komédii z írskeho vidieka od Martina McDonagha, ktorú Slovenské národné divadlo (SND) uvádzalo pod názvom Mrzák z Inishmaanu. Vystupoval aj na Broadwayi v divadelnej hre Equus a v muzikáli How to Suceed in Business Without Really Trying (Ako uspieť v obchode bez snahy).



Filmový predstaviteľ čarodejníckeho učňa Harryho Pottera sa opäť v roku 2016 vrátil na divadelné dosky v Londýne. Kritika ocenila jeho rolu v hre žijúceho britského dramatika Toma Stopparda s názvom Rosencrantz a Guildenstern sú mŕtvi.



Veľký úspech priniesla britskému hercovi v roku 2017 aj hlavná rola v snímke Stratený v džungli v réžii Grega McLeana.



Istý čas sa venoval aj poézii. Publikoval niekoľko básní pod pseudonymom Jacob Gershon, čo je kombinácia jeho druhého mena a židovskej verzie matkinho rodného mena Gresham.



Daniel Radcliffe sa okrem filmu a divadlu venuje aj hudbe a patrí k milovníkom motoristického športu. Hrá na basovú gitaru a s obľubou sleduje preteky Formuly 1.