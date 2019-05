Deň sťahovavých vtákov je zameraný na ich ochranu pred plastami

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko na svojej webovej stránke pozýva na exkurziu v rámci Svetového dňa sťahovavých vtákov 15. mája do lokality Dunaj-Čuňovo.

Bonn/Ženeva/Bratislava 10. mája (TASR) - Na ochranu sťahovavých vtákov pred znečistením prírody plastami je v roku 2019 tematicky zameraná kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Ten sa slávi dva razy do roka - v druhú sobotu v máji a októbri - s cieľom zvyšovať povedomie širšej verejnosti o nevyhnutnosti chrániť sťahovavé vtáctvo a jeho hniezdiská.



Tohtoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva dáva do popredia tému nevyhnutnosti ochrany sťahovavých vtákov pred znečistením plastovým materiálom. Produkciou vyše 300 miliónov ton sa tovary z plastu stali z najrozšírenejšími na svete.



Ľuďom často uniká - uviedli na svojej webovej stránke Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) a Dohovor o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euráziou (AEWA) -, že výrobky z plastov sa používajú primárne len krátkodobo, neraz jednorazovo, v porovnaní s cyklom ich životnosti predstavujúcim 20-500 rokov.



Predmety z plastov sú vyrobené s tým, aby boli ľahké, odolné a trvanlivé; ľudia ich s ľahkosťou odhadzujú, dostávajú sa do ekosystémov a do prírody, pričom vážne ohrozujú migrujúce druhy na celom svete.



Aj keď vtáky majú krídla, nemôžu uniknúť hrozbám z plastu. So žalúdkom naplneným plastami, zadusené alebo zachytené do sietí sú vtáky obeťou reálnych škôd zapríčinených plastovým materiálom odhodeným do prírody. Svetový deň sťahovavého vtáctva v tomto roku ponúka jedinečnú príležitosť na zjednotenie úsilia čeliť tomuto narastajúcemu environmentálnemu problému, akcentoval web unep-aewa.



Ochranárske organizácie a ornitológovia na svete každý rok počas druhého májového víkendu, na ktorý pripadá Svetový deň sťahovavých vtákov, organizujú rôzne podujatia zamerané na ochranu sťahovavého vtáctva. Prednáškami, pozorovaniami a zvyšovaním povedomia o užitočnosti sťahovavých vtákov sa usilujú dosiahnuť, aby sa širšia verejnosť správala k operencom pozornejšie a rešpektovala ich existenciu. Od vyhlásenia Svetového dňa sťahovavých vtákov v roku 2006 sa početné podujatia konajú vo vyše stovke krajín sveta.



Svetovú kampaň organizujú aktivisti AEWA a Dohovoru o sťahovavých druhoch (CMS). Oba medzinárodné dokumenty sú uložené v Bonne a ich cieľom je zachovanie prirodzeného života sťahovavého vtáctva. Dokumenty spravuje Program OSN pre životné prostredie.



Na Slovensku a v stredoeurópskom priestore si ornitológovia pripomínajú Medzinárodný deň vtáctva 1. apríla. Oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman v roku 1900.