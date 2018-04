Deti sa opäť môžu zapojiť do projektu Detský čin roka

Na jeseň realizátori projektu zašlú do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Deti sa aj v tomto roku môžu zapojiť do projektu Detský čin roka, ktorý má dlhoročnú tradíciu. V týchto dňoch prichádza výzva, aby deti, rodičia či dospelí napísali správu o dobrých skutkoch, ktorú môžu zasielať do 30. júna 2018.



Na jeseň realizátori projektu zašlú do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia. Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2018. Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.



Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Deti môžu písať nielen o veľkých, ale aj každodenných drobných skutkoch vykonaných s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, či podporiť. Písať môžu aj o činoch svojich kamarátov, ktoré by mali byť ocenené a tiež o kolektívnych dobrých skutkoch, ktoré spoločne zrealizujú.



Deti a pedagógovia môžu čerpať inšpiráciu z pedagogického materiálu na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, z príbehov a rozprávania o hodnotách, akými sú nezištná pomoc, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a podobne.



Aj Občianske združenie Detský čin roka pripravilo pre každú fázu projektu podporné pedagogické materiály pre učiteľov. Materiály sú dostupné na webstránke projektu www.detskycin.sk.



TASR informovala koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová.