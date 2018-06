Divadelná kvapka krvi oslovila Slovákov, prišlo aj 92 prvodarcov

Jeden odber môže pomôcť zachrániť štyri ľudské životy.

Bratislava 17. júna (TASR) - Slováci darovali v tohtotýždňovej Divadelnej kvapke krvi takmer 150 litrov krvi. Vzácnu tekutinu bolo možné darovať v siedmich divadlách po celej krajine, podujatie podporili aj známe osobnosti. Celkovo sa akcie zúčastnilo 333 darcov, z toho 92 prvodarcov.



Do Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave prišla napríklad aj prvodarkyňa Nikola Bašnáková. "Doteraz som nemala príležitosť darovať krv kvôli chorobe a podobne, no pravdupovediac, mala som aj strach. Tento rok som si však povedala, že sa odhodlám a pôjdem konečne darovať krv aj ja. V odberoch mám v pláne pokračovať aj naďalej," povedala.



Zúčastnila sa aj herečka Andrea Karnasová. "Myslím si, že je výbornou ideou odber krvi práve v divadle. Je tu komornejšia atmosféra a celkovo to tu má pekného umeleckého ducha," prezradila.



V Štátnej opere v Banskej Bystrici napríklad daroval krv aj dlhoročný darca Jozef Zázrivec z Medzibrodu, ktorý je členom Medzibrodského kočovného divadla. "Som divadelník a pravidelný darca krvi a chcel som podporiť túto krásnu akciu," priblížil. Krv daroval už po 39. raz.



Jeden odber môže pomôcť zachrániť štyri ľudské životy. Na Slovensku je najčastejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB. Krv je pre ľudí mimoriadne potrebná najmä po úrazoch a nehodách, ktorých počet sa zvyšuje v letných mesiacov. Darovanie krvi pomáha pacientom aj s leukémiou, chorobami krvi, nádorovými ochoreniami či tým, ktorí čakajú na operáciu. Muži môžu darovať krv štyrikrát do roka, ženy trikrát.