Temperamentná herečka Zdena Studenková má narodeniny

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenská herečka Zdena Studenková vstúpila do umeleckého sveta s noblesou, šarmom a výrazným hereckým nadaním. V nedeľu 19. mája má temperamentná herečka, známa emocionálnym precítením svojich postáv a otvorenými názormi na život, 65 rokov.



Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Do vienka dostala okrem krásy aj herecký talent. Jej cesta za umením však bola náročná. "Keď som mala deväť rokov, zostali sme s mamou samy. Otec si ako politický väzeň odpykával svoj trest a ja som bola preto čosi ako čierna ovca, tak v našej komunite, ako aj v škole. Nebolo ľahké žiť za socializmu s biľagom 'nežiaduca'," uviedla herečka v jednom z rozhovorov a dodala: "Mala som pri sebe svojich dvoch anjelov strážnych. Učiteľku na základnej škole, ktorá ma povzbudzovala a dodávala mi sebaistotu, a potom si s vďakou spomínam ešte na jednu pani z našej Mierovej kolónie, ktorá ma učila hrať na klavíri." Aj vďaka nim sa rozhodla pre umelecký smer štúdia.



Vzdelanie získala na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) v odbore umelecká fotografia. Štúdium herectva absolvovala na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Od roku 1977 pôsobila striedavo na dvoch scénach v Bratislave, krátko v činohre Novej scény, väčšinu času potom v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Neskôr ju obsadzovali aj na bratislavskej Malej scéne, v Štúdiu S a v divadlách v Prešove a Košiciach. V súčasnosti je členkou Činohry SND.



Prvý raz sa pred kamerou objavila v česko-slovenskom kriminálnom poviedkovom filme Motiv pro vraždu (1974). V prvej poviedke režiséra Júliusa Matulu stvárnila postavu obete znásilnenia. Objavila sa tiež v divácky obľúbenej komédii Ota Krivánka Štipku soli (1977). Už o rok neskôr zažiarila v pôsobivom filme Panna a netvor (1978) v réžii Juraja Herza, kde ju kritika označila za herecký objav. V tom čase už Zdena Studenková patrila k najobsadzovanejším slovenským herečkám. Venovala sa predovšetkým televíznej tvorbe. Diváci ju mohli vidieť v televíznej inscenácii Rembrandt van Rijn (1981), ktorá je výsekom životopisu slávneho maliara. Kritika ocenila, že mladá Zdena Studenková v úlohe Saskie pôsobila prirodzene, skromne a s noblesou.



Medzi jej najznámejšie filmové postavy patrí speváčka Gábina v divácky úspešnej komédii Marie Poledňákovej S tebou mě baví svět (1982). Publikum ju mohlo vidieť aj v snímke Václava Matějku Anděl s ďáblem v těle (1983) a v pokračovaní Anděl svádí ďábla (1988). Vo filme Martina Šulíka Všetko čo mám rád (1992) vytvorila Zdena Studenková tragikomickú postavu žiarlivej exmanželky. Herečka sa objavila aj v televíznej adaptácii poviedky Fiodora Michajloviča Dostojevského Dvaja muži pod posteľou 1994, ktorá komediálnou formou podáva obraz zo života petrohradskej smotánky.



Návštevníci SND mohli herectvo Studenkovej obdivovať v divadelných hrách August: Stratení v Oklahome, Buddenbrookovci, Chrobák v hlave. Na prestížne divadelné ocenenie v kategórii najlepší ženský herecký výkon bola herečka v roku 2012 nominovaná za stvárnenie Arkadinovej v Čechovovej Čajke. O talente Zdeny Studenkovej sa presvedčilo publikum aj v divadelnej hre Leni, ktorá je netypickým príbehom o Leni Riefenstahlovej, dvornej režisérke Adolfa Hitlera. Obľúbená herečka účnikovala aj v divadelnej inscenácii Pamäť vody.



Neskôr stvárnila výrazné postavy v televíznych seriáloch, napríklad Medzi nami (2005), Ordinácia v ružovej záhrade (2007) alebo Panelák (2008), jedným z posledných je potom český seriál První republika (2014).



Všestranné nadanie priviedlo Zdenu Studenkovú k muzikálom. Režisér Jozef Bednárik ju obsadil do muzikálov Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť. V Košiciach si zahrala v jeho muzikáli Sweet Charity a účinkovala aj v tituloch Niekto to rád horúce a Hamlet. Jednou z jej aktivít bol aj Molotow coctail, predstavenie, s ktorým spolu s Miroslavom Nogom, Štefanom Skrúcaným, Rasťom Piškom a Michalom Dočolomanským prešli mnoho miest na Slovensku.



Populárna herečka nazrela aj do spisovateľského sveta. Kniha s názvom Recepty so štipkou hereckého korenia z pera Zdeny Studenkovej vyšla v roku 2004 a v 2006 sa objavila na pultoch kníhkupectiev knižná novinka Som herečka. V roku 2011 potešila najmenších s milou rozprávkovou knižkou, kde sa deti dozvedia, ktoré zvieratká sú miláčikovia autorky.



Zdena Studenková je niekoľkonásobnou držiteľkou ceny Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), má doma osem sošiek.



"Milujem divadlo práve preto, lebo si ho môžem doslova odžiť a niekedy si dokonca vyriešiť aj osobné problémy", vyznala lásku ku svojej profesii známa herečka.