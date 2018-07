Český Belmondo Jiří Krampol má 80 rokov

Zlatou érou Krampolovej kariéry ako zabávača boli jeho pôsobenie v divadle Semafor, kde vytvoril populárnu dvojicu s Miloslavom Šimkom.

Buštěhrad/Bratislava 11. júla (TASR) – Český komik a vyhľadávaný moderátor Jiří Krampol má dnes 80 rokov. "Osemdesiat rokov je skvelý vek. Ale pre morské korytnačky, lebo ich ešte asi 110 ďalších čaká", podotkol vtipne na margo svojich budúcich narodenín oslávenec.



Jiří Krampol sa narodil 11. júla 1938 v českom meste Buštěhrad v okrese Kladno v bývalom Československu. Najskôr sa vyučil za sústružníka kovov v továrni Aero Praha-Vysočany a potom pracoval ako údržbár vo vydavateľstve Naše vojsko.



Komediálny talent ho však priviedol na umeleckú dráhu. Odbor činoherného herectva na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) absolvoval v roku 1962.



Prvý angažmán dostal v Divadle Na Fidlovačce, neskôr prešiel do Divadla Na zábradlí, kde do roku 1971 účinkoval v divadelných hrách ako Zahradní slavnosti, Timón Athénský alebo Na dně.



Objavil sa aj na striebornom plátne v snímkach Parta Hic (1976), Ten svetr si nesvlíkej (1980). Hodnotný herecký výkon podal aj v roli hostinského v televíznom seriáli Synové a dcery Jakuba Skláře (1985). Sám Krampol ju považuje za svou životnú úlohu.



Zlatou érou Krampolovej kariéry ako zabávača boli jeho pôsobenie v divadle Semafor, kde vytvoril populárnu dvojicu s Miloslavom Šimkom. Po Nežnej revolúcii (1989) pokračovali v Divadle Jiřího Grossmanna (dnes divadlo.cz), ktoré spolu založili v roku 1990. So Šimkom písali hry a poviedky, v ktorých samozrejme nechýbal ani humor. Ich povestné scénky doslova zľudoveli, napríklad rozhovor s japonským železničiarom, či so stážistom podniku Špuntana Surio Mario Martinezom Juarezom Ferdinandom.



V dabingu si filmoví fanúšikovia spájajú jeho meno s francúzskym hercom Jeanom-Paulom Belmondom. Médiá písali, že obaja boxovali a mali aj zlomený nos. Svoj hlas mu Krampol prepožičal v 30 snímkach, preto ho prezývajú český Belmondo. Po smrti herca Františka Filipovského nahovoril Krampol divácky obľúbené komédie so žandárom v hlavnej úlohe, ktorého stvárnil francúzsky herec Louis de Funes.



Komik sa zhostil aj moderátorskej úlohy. Vtipne moderoval program, ktorý testuje vedomosti národa Nikdo není dokonalý. "S tou vzdelanosťou to ide dolu z kopca. Súčasní mladí nevedia nič. Opýtam sa ich na troch najlepších českých huslistov a oni: Neruda, Smetana, a tretí neviem...," uviedol Krampol.



V tomto roku mu udelila Společnost Vlasty Buriana Cenu humoru.



Na zvukových nosičoch vydal Jiří Krampol svoje scénky a spomienky, je aj autorom a spoluautorom štyroch autobiografických kníh. Ako amatér sa venuje maľbe.



Herec a moderátor chodí do posilňovne a hrá tenis. Je štvrtýkrát ženatý, má dvoch vlastných a dvoch nevlastných synov, ktorých si vyženil.