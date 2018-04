Dnes začína EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Foto: Ekotopfilm/Sea Shepherd

Bratislava 30. apríla (OTS) - Prináša najlepšie premiéry svetových dokumentárnych filmov na témy ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Festival za jediný týždeň predstaví 86 filmov z 33 krajín. Aktuálny ročník sa uskutočníNa festival sa tento rok prihlásilo rekordných vyše 1 300 filmov z celého sveta.Okrem výnimočných filmov, ktorých program môžete nájsť na www.ekotopfilm.sk si môžete vybrať aj zo zaujímavého programu ,,mimo plátna‘‘. Sprievodný program aktuálneho ročníka, rovnako ako kampaň, vás môže inšpirovať k zmene. Do kina môžete vziať aj svoje deti, 1. mája sa pre nich v doobedných hodinách budú premietať poučné animované filmy.otvoria viacero dôležitých ekologických tém. V Banskej Bystrici sa v pondelok dozviete, ako dokážete zaviesť domácnosť bez odpadov. V utorok sa bude diskutovať o tom, či ovplyvňuje naše stravovanie klimatické zmeny. Vo štvrtok sa môžete prísť naučiť kompostovať. Nasledujúci deň, v piatok 4. mája, sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, kto reálne ohrozuje včely? Je to vírus, baktéria, iný živočích, alebo dokonca človek a jeho činnosť?Na festivale v Bratislave sa v stredu dozviete aká je kvalita vody v Bratislavskom kraji. Slovensko sa pýši svetovými zásobami podzemnej vody, ktorá je väčšinovým zdrojom pitnej vody. Problémy s nedostatkom či znečistením vodných zdrojov zasiahli rôzne kúty sveta a nevyhli sme sa im ani my. V piatok si nenechajte ujsť diskusiu venovanú zhodnocovaniu odpadov, kde sa naučíte, ako možno kompostovať v byte, na sídlisku.Aký je stav slovenských lesov? Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a na čo upozorňujú lesníci? Ide o dve odlišné skupiny ľudí? Odborníci zodpovedajú naše aj vaše otázky. Túto zaujímavú diskusiu si určite nenechajte ujsť 2. mája v Banskej Bystrici a 3. mája v Bratislave.Zaujímavé témy prinesú aj ďalší. Na festivale v Bratislave privítame prezidenta Sea Shepherd Italy,, ktorý je súčasťou svetovej ochranárskej organizácie od roku 2010. Oceány ohrozuje nielen nelegálny a nadmerný rybolov, proti ktorému Sea Shepherd odhodlane bojuje, ale aj znečistenie.Na festivale bude môcť verejnosť zhliadnuť aj nezvyčajnú. Ako by vyzerali literárne diela slávnych autorov dnes, ak by reflektovali zhoršujúci sa stav životného prostredia? Príďte si počas festivalu nakúpiť poctivé výrobky od zodpovedných predajcov nav rámci festivalu.Viac informácií o festivale nájdete na: www.ekotopfilm.sk