Do repertoáru saxofonistu Felixa Slováčka patria skladby jazzu aj popu

Zlín/Bratislava 23. mája (TASR) - Všestranný muzikant, skladateľ a dirigent Felix Slováček, ktorý má na svojom konte viac ako dva milióny predaných hudobných nosičov sa v stredu 23. mája dožíva 75 rokov. Saxofonista a klarinetista v rámci svojho muzicírovania vystupoval na mnohých svetových pódiách.



Antonín Slováček sa narodil v českom Zlíne 23. mája 1943. V škole mu dali prezývku Felix - vraj kvôli podobe s animovanou postavičkou kocúra Felixa. Prezývku si hudobník ponechal ako svoje umelecké meno.



Študoval na konzervatóriu v Kroměříži a brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU). Už počas štúdií v Brne hral v orchestri Mirka Foreta a príležitostne aj u Gustáva Broma. V roku 1968 sa presťahoval do Prahy a prijal angažmán v orchestri Karla Vlacha.



O rok neskôr sa stal členom populárneho obsadenia orchestra Ladislava Štaidla, ktorý sprevádzal speváka Karla Gotta. S českou jednotkou spolupracoval od roku 1968. "Nemôžem zabudnúť na spoluprácu s Láďom Štaidlom a Karlom Gottom – spolupracovali sme dvadsať rokov, videli sme sa denne. To je pupočná šnúra, na ktorú nemožno zabudnúť. Boli sme mladí, cestovali sme po svete a vyvádzali ako sa patrí," zaspomínal si muzikant. Ako najvýraznejší inštrumentalista Štaidlovho orchestra dostával v rámci Gottových koncertov často možnosť sólových vystúpení, ktoré ho zviditeľnili nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.



Felix Slováček je známy ako vynikajúci interpret kompozícií rôznych žánrov od klasiky po evergreeny českých a zahraničných skladateľov. Okrem pôsobenia v oblasti populárnej hudby, či jazzu väčšinou ako hráč na saxofóne, sa uplatnil aj ako interpret klasického klarinetového repertoáru.



Od 70. rokov Felix Slováček vydával vlastné sólové albumy a vystupoval i v iných hudobných telesách.



V úvode 80. rokov 20. storočia vystupoval už ako sólista aj ako dirigent. Dirigentom Tanečného a jazzového orchestra Československého rozhlasu sa stal v roku 1983. Orchester sa neskôr premenoval na Big Band Felixa Slováčka. Felix Slováček je jeho riaditeľom, dirigentom i sólovým interpretom.



Saxofonista má na svojom konte dnes viac než 500 nahraných titulov a skoro dva milióny predaných hudobných nosičov. V roku 2008 vyšla dvojkompilácia 46 najúspešnejších skladieb v jeho podaní s názvom Made In Czecho Slováček.



V rôznych žánroch sa Felix Slováček presadil ako skladateľ, zložil napríklad pieseň Snad nám to vyjde (Iveta Bartošová a Petr Sepéši), napísal tiež niekoľko inštrumentálnych skladieb. V novembri 2011 vydal album s názvom Salto solo.



Felix Slováček dostal v roku 2013 od prezidenta Českej republiky medailu Za zásluhy. V tom istom roku v máji oslávil 70. narodeniny vo veľkom štýle. Galakoncert sa konal vo Veľkej sále pražskej Lucerny, kde vystúpilo na jeho počesť mnoho hudobných hostí.



V roku 2016 hudobník neúspešne kandidoval do Senátu Parlamentu Českej republiky.



Od 1. januára 2017 nespolupracuje s Českým rozhlasom. Každý týždeň však vysiela revue skvelých spevákov v relácii Felixír.



Manželkou Felixa Slováčka je od roku 1983 herečka Dagmar Patrasová. Majú spolu dve deti, syna Felixa a dcéru Annu, ktorá sa po vzore rodičov vydala na umeleckú dráhu ako speváčka. Dcéra René z prvého manželstva je uznávanou herečkou.