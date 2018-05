Do súťaže o najkrajší list sa zapojilo päťnásobne viac detí ako vlani

Výherkyňa napísala a ilustrovala príbeh o liste bývalého lodného admirála, ktorý nestihol byť doručený jeho milej, a tak putoval ďalej.

Bratislava 9. mája (TASR) - Účasť na 47. ročníku súťaže o najkrajší list prekonala očakávania organizátorov. Zúčastnilo sa jej päťkrát viac detí ako minulý rok a porota tak musela vybrať ten najlepší spomedzi 600 listov. Tým sa nakoniec stal list 12-ročnej Terezy Justíny Vanekovej, ktorý bol preložený do angličtiny a bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži v Berne.



Výherkyňa napísala a ilustrovala príbeh o liste bývalého lodného admirála, ktorý nestihol byť doručený jeho milej, a tak putoval ďalej. Stihol byť v múzeu, zhorieť v ohni, vyrásť v nový strom, až sa stal opäť listom a poslom správ. Bohužiaľ, opäť sa mu nepodarilo včas odovzdať odkaz starej mamy vnukovi, keďže súčasná generácia uprednostňuje iné formy komunikácie. Poučenie, ktoré vyplynulo v závere – potreba vážiť si reálnych ľudí, tu a teraz – bolo podľa poroty krásnym odkazom pre budúce generácie.



"Nesmierne nás teší, že sa táto súťaž stretla s takou odozvou, a že deti opäť objavili čaro rukou písaných listov," povedal Róbert Gálik, generálny riaditeľ Slovenskej pošty. Tá súťaž pre deti a mládež do 15 rokov vyhlásila v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Úlohou autorov bolo napísať na tému "Predstav si, že si list a cestuješ v čase. Aký odkaz by si zanechal svojim čitateľom?".