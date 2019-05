Do zoo v Heidelbergu sa svojvoľne nasťahoval medvedík čistotný

Votrelec, ktorý dostal prezývku Fred, teraz môže počítať s celoživotne bezplatným ubytovaním i stravou.

Berlín 4. mája (TASR) - Medviedik čistotný sa nedávno svojvoľne nasťahoval do zoologickej záhrady v nemeckom meste Heidelberg, pričom tamojší ošetrovatelia ho podľa platných smerníc EÚ nesmú vysťahovať. O prípade informoval v piatok miestny denník Rhein-Neckar-Zeitung.



Podľa jeho správy objavili nezvaného hosťa nedávno ošetrovatelia v ohrade pre medviediky čistotné, kde sa zjavne už udomácnil a spriatelil aj s pôvodnými siedmimi obyvateľmi.



Votrelec, ktorý dostal prezývku Fred, teraz môže počítať s celoživotne bezplatným ubytovaním i stravou. Smernica EÚ z roku 2015 totiž zakazuje, aby ho ošetrovatelia prepustil nazad do voľnej prírody, píše agentúra AP. Podľa uvedenej direktívy sú totiž medviediky čistotné považované za invazívne živočíšne druhy, ktoré predstavujú hrozbu pre rastliny i ďalšie zvieratá.



Fred tak ostane v ZOO, potomkov však pravdepodobne nesplodí. Pravidlá EÚ totiž tiež vyžadujú, aby bol vykastrovaný, dodáva AP.



Medviedik čistotný (Procyon lotor - možná forma je aj "medvedík čistotný", zastarane tiež "mýval") pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy, ale i na Kaukaz a do Japonska bol zavlečený človekom.