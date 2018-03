Dobrovoľníci zachránili päť z asi 150 delfínov krátkoplutvých

Snahy dobrovoľníkov vrátiť delfíny do mora boli väčšinou neúspešné, pretože väčšina z nich sa znova vyplavila na breh.

Sydney 24. marca (TASR) - Dobrovoľníkom a odborníkom sa podarilo zachrániť päť z asi 150 delfínov krátkoplutvých, ktoré z neznámeho dôvodu uviazli v zálive Hamelin Bay na západe Austrálie, informovala agentúra DPA.



Snahy dobrovoľníkov vrátiť delfíny do mora boli väčšinou neúspešné, pretože väčšina z nich sa znova vyplavila na breh. Zachrániť sa podarilo šesť z nich. Na ich prevoz boli použité ťažké mechanizmy, ktorými ich najskôr previezli do inej časti pláže, odkiaľ ich v sprievode plavcov-dobrovoľníkov vypustili na šíre more. Napriek týmto snahám sa jeden z delfínov vrátil k pláži, uviazol tam a musel byť utratený.



"Bohužiaľ, väčšina delfínov uviazla v noci na piatok na súši a neprežila," uviedol šéf záchranného tímu Jeremy Chick. Dodal, že záchranné práce skomplikuje zhoršujúce sa počasie.



Mŕtve delfíny krátkoplutvé (Globicephala macrorhynchus) zo zálivu odvezú. Budú im odobraté vzorky DNA, aby sa zistilo, prečo v zálive uviazli.



V zátoke Hamelin Bay už v roku 2009 uviazlo a uhynulo vyše 80 veľrýb a delfínov. K uviaznutiu najväčšieho počtu delfínov krátkoplutvých došlo pri meste Dunsborough na západe Austrálie v roku 1996, išlo o asi 320 jedincov.