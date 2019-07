Dochádzajú vám poobede baterky? Prinášame tipy, ako ich doplniť

Poobedňajšie zdriemnutie. Siesta. Krátky šlofík. Nech už to nazývate akokoľvek, každý z nás to z času na čas zažíva... A možno v letných horúčavách ešte viac.

Bratislava 31. júla (OTS) - Dopoludnia normálne fungujete a potom bum – energia klesá, opúšťa nás a vy sa už obzeráte po gauči.



Avšak nemusí ísť len o pokles energie – môžete sa tiež cítiť podráždene, mať miernu bolesť hlavy alebo môžete mať pocit, že už nedokážete jasne myslieť. Je takmer isté, že budete mať veľkú chuť na cukor. Susan Bowermanová, riaditeľka pre vzdelávanie v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition, prináša niekoľko tipov, ako dopumpovať energiu aj poobede.



Čo spôsobuje poobedný pokles energie?

Možno to bude znieť prekvapivo, no naše vnútorné hodiny sú čiastočne zodpovedné za to, že niekedy poobede nevládzeme. Energetická hladina každého z nás pribúda a ubúda počas celého dňa. Pre väčšinu z nás najsilnejšia túžba po spánku prichádza niekoľko hodín po polnoci. Ďalšia potreba odpočinúť si, hoci nie taká silná, sa prirodzene vyskytuje v popoludňajších hodinách. Do tej doby býva človek zvyčajne hore okolo 6 až 8 hodín a začína sa tak prejavovať prirodzená potreba spánku.



Keďže sa tieto vnútorné rytmy môžu v dôsledku nedostatočného spánku narušiť alebo aj zvýrazniť, je skutočne dôležité vytvoriť zdravý spánkový režim, aby ste mali energiu po celý deň. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí aj jedlo – čo a kedy konzumujete.



Správny výber sacharidov vám pomôže udržať si energiu po celý deň

Ak popoludní pravidelne strácate energiu, je čas pozrieť sa na vaše stravovacie návyky. Popoludňajšia túžba po spánku môže byť z veľkej časti spôsobená tým, že potraviny, ktoré cez deň prijímate, vám jednoducho neposkytujú to správne „palivo“ v správny čas.



Pozrime sa najprv na sacharidy, ktoré jete. Cukor vo vašom krvnom obehu (vaša hladina glukózy, resp. hladina cukru) je to, na čo sa vaše telo spolieha pri poskytovaní energie, ktorú potrebujete pre každodenné fungovanie. Vaša hladina cukru v krvi pochádza takmer výlučne zo sacharidov, ktoré prijímate. Avšak, rôzne druhy sacharidov majú rôzne účinky na hladinu cukru v krvi.



Sladké potraviny plné rafinovaných sacharidov, ako sú sladené nápoje či biele pečivo, sú strávené relatívne rýchlo a uvoľňujú glukózu do krvného obehu. Hoci tento nárast energie môže znieť ako dobrá vec, vo všeobecnosti netrvá príliš dlho. Je to preto, lebo vaše telo uprednostňuje pomalé a plynulé spracovanie cukru.



Mnohí ľudia poobede nevládzu fungovať kvôli tomu, že prijímajú zlé sacharidy. Začnú deň s niečím ako sladké cereálie, ktoré spôsobia, že sa hladina cukru rapídne zvýši, no takmer rovnako rýchlo sa aj zníži. To môže vyvolať túžbu po cukre, ktorú niektorí môžu zahnať pečivom alebo nejakým cukríkom. A potom sa cyklus opakuje. Keďže neposkytujú svojmu telu pomalý a stabilný zdroj paliva, ich hladina energie kolíše ako na horskej dráhe po celý deň.



Na druhej strane, keď prijmete sacharidy z celozrnných potravín, zeleniny či ovocia, ich strávenie bude trvať dlhšie. Namiesto toho, aby nastal veľký skok v hladine vášho cukru v krvi, sa glukóza postupne dostáva do krvného obehu a poskytuje tak udržateľnú energiu počas dlhšieho časového obdobia.



Čo treba jesť, keď si chceme udržať energiu aj počas popoludnia?

Na to, aby ste si energiu udržali po celý deň a vyhli sa poobedňajšiemu poklesu energie, potrebujete dobre vyvážené jedlo či niečo malé pod zub –mali by ste jesť každých pár hodín. Ľudia, ktorí vynechávajú jedlá, jednoducho nedokážu fungovať celý deň. Keď nejete v pravidelných časových intervaloch, hladina cukru v krvi klesne a tým klesá aj hladina energie.



Podobný účinok poklesu energie môžete zažiť aj v prípade, ak ste toho cez obed zjedli príliš veľa. Cítite sa ťarbavo? Bohužiaľ, niektorí ľudia robia oboje. Vynechávajú raňajky a potom zjedia obrovskú porciu na obed, pretože dovtedy hladujú a potom sa čudujú, prečo po väčšinu dňa nevládzu fungovať. Veľká porcia ťažkého jedla vyžaduje mnoho energie na to, aby bola strávená. Akonáhle sa krv dostane ku tráviacemu traktu, aby pomohla procesu trávenia, začnete cítiť potrebu zdriemnuť si.



Rovnako dôležité je mať dostatočný pitný režim. Keď ste dehydrovaný, môže to ovplyvniť vašu náladu a schopnosť jasne premýšľať. Voda a bylinné čaje sú vhodné na popíjanie po celý deň. Niektorí ľudia sa spoliehajú na kofeínové nápoje, aby si dobili energiu. To nie je nevyhnutne problém, pokiaľ kofeín nezasahuje do kvality vášho nočného spánku.



Potraviny plné bielkovín napomáhajú k pocitu plnosti a spokojnosti po jedle, preto je v tomto prípade najlepšou obranou proti popoludňajšiemu útlmu útok. Na obed si dajte vyvážené jedlo, ktoré obsahuje diétne proteíny. Uistite sa, že váš obed obsahuje aj nízkotučné bielkoviny, ktoré pomáhajú bojovať proti hladu a taktiež aj zdravé sacharidy, ktoré vám poskytnú stabilný zdroj energie. Zeleninový šalát zmiešaný s grilovanou rybou, kuracím mäsom, vegetariánskou zmesou s hnedou ryžou alebo proteínový kokteil s ovocím, to všetko môže zodpovedať potrebám dobrého vyváženého obeda.



Súčasťou vášho celkového plánu by mal byť aj olovrant v popoludňajších hodinách, ktorý obsahuje bielkoviny. Veľa ľudí sa snaží fungovať bez desiaty a olovrantu, pretože sa boja, že prijímajú extra kalórie, no potom paradoxne večer zjedia obrovskú večeru.



Proteínové kokteily fungujú skvele ako desiata. Alebo môžete taktiež vyskúšať proteínovú tyčinku, jogurt s ovocím, surovú zeleninu s humusom alebo konzervu tuniaka s hrsťou cherry paradajok. Opäť platí, že kombinácia diétnych bielkovín a prospešných sacharidov pomôže k tomu, aby ste si energiu udržali po celý deň a aby ste boli spokojný a plný energie celé popoludnie.