Bratislava 19. júla (OTS) - Dokonalá rodinná atmosféra, krásne prostredie Bošáckej doliny a skvelý line-up! To je festival Žákovic Open, na ktorom sa všetci fanúšikovia dobrej hudby stretnú 2. až 3. augusta. Katka Knechtová predstaví v Trenčianskych Bohuslaviciach po prvýkrát naživo novinku „V Modlitbách“! Prvý raz sa na festivale predvedú Silné reči a detský program PACI PAC! Na 19-tom ročníku nebude chýbať ani stálica Vidiek, ktorá zahrá skladby z nového albumu. Jej frontman Ján Kuric nazval festival „stretávkou po rokoch zo základnej školy“!Na obľúbený Žákovic Open zavíta po prvýkrát ako sólová interpretka Katka Knechtová. Speváčka, skladateľka, textárka, klaviristka a gitaristka nedávno predstavila novú skladbu „V modlitbách“, ktorú nahrala so svojou kapelou v štúdiu v Prešove. Spoluproducentami piesne sú Randy Gnepa a Adam Kuruc.,“ teší saUžiť si dokonalú atmosféru festivalu príde aj legendárna skupina Vidiek, ktorá je častým hosťom Žákovic Open. Ján Kuric a spol odpália hity „Vidiečan“, „Nechajte si ju“, „Tisíc divov“, „Rudy a Hilda“ či „Anglická“. Vidiečania zahrajú aj skladby z nového albumu „Vidiek s oblohou“..“ priznalz kapely Vidiek.Po prvýkrát zažije festival úspešný stand-up Silné reči, ktoré sa predstavia v Jameson zóne. Simona a Joe Trendy prinesú dávku humoru, aký ešte Bošácka dolina nezažila.“ s úsmevom hovoríNa festivale vystúpia aj kapely HEX, Billy Barman, Le Payaco, Puding pani Elvisovej, Saténové ruky, Davová Psychóza a detský program PACI PAC. V Jameson zóne sa okrem Silných rečí predstavia aj renomovaní DJ-i. Festival zabezpečuje kyvadlovú dopravu, parkovanie a stanovanie zdarma. Kto by chcel mať väčší komfort, pre toho je pripravená Stanová dedinka EXTRA. Tento rok Žákovic Open štartuje 2. a potrvá do 3. augusta.Vstupenky si môžete kúpiť v sieti www.predpredaj.sk a v Penzióne Žákovic. Všetky informácie nájdete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen