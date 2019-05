Dokonalý filmový zážitok s filmom Avengers: Endgame Foto: Cinema City

Bratislava 2. mája (OTS) - Komiksová adaptácia z dielne Marvelu, Avengers Endgame, je najočakávanejším filmom roka 2019. Vo filme uvidíme Roberta Downey Jr. (Iron-Man), Chrisa Hemswotha (Thor), Marka Ruffala (Hulk), Chrisa Ewansa (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Karen Gillan (Nebula) alebo Paula Rudda (Ant-Man) s Joshom Brolinom (Thanos). Ako aj Avengers: Infinity War, film je režírovaný bratmi Anthonym a Joeom Russom. Tony Stark je stratený vo vesmíre, Ant-Man unikol z Quantum realm a Hawkeye sa vrátil ako Ronin. Po tom, čo Thanos vyhladil polovicu života vo vesmíre, Black Widow, Captain America a Thor sú poslednou záchranou sveta. To, že sa na tento film tešili viacerí filmoví nadšenci svedčia aj vypredané kinosály vo všetkých kinách sieti Cinema City v deň premiéry.Ak ste Avengers Endgame ešte nevideli, tak vám odporúčame prezrieť si túto filmovú chuťovku v kinosále SUPERSCREEN. To, či sa podarí všetkým superhrdinom Endgame zachrániť svet a svojich spolubojovníkov sa dozviete v pohodlí, s kvalitnejším obrazom a dokonalým zvukom. Veľké plátno a duálna projekcia z dvoch projektorov, ktoré majú dvakrát vyšší výkon. Dokonalý viacrozmerný Dolby Atmos zvuk so 128 zvukovými kanálmi a komfortné sedadlá vás chcene nechcene vtiahnu do deja a stanete sa súčasťou záchrany sveta. Sieť kín Cinema City Slovensko prišla ako prvá zo sieti kín so službou, ktorá všetkým zákazníkom ušetrí drahocenný čas. Keďže je o film Avengers: Endgame ešte stále veľký záujem, môžete si ušetriť čas a kúpiť lístok vViac informácií o filme nájdete tu