Doma chovaný jeleň usmrtil svojho majiteľa

Sydney 17. apríla (TASR) - Život muža a ťažké zranenie jeho manželky si vyžiadal útok jeleňa, ku ktorému došlo na ranči v meste Wangaratta v austrálskom štáte Victoria, kde manželia zviera chovali. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Jeleň zaútočil krátko po tom, čo muž v stredu ráno vkročil do jeho výbehu, pričom mu spôsobil smrteľné zranenia. Život ohrozujúce zranenia utrpela aj žena, ktorá svojmu manželovi prišla na pomoc.



"Bohužiaľ, zranenia muža boli smrteľné, zranenia ženy život ohrozujúce," uviedol šéf miestnej polície Paul Pursell, ktorý tiež dodal, privolaná policajná hliadka jeleňa zastrelila.



Podľa odborníkov ide o ojedinelý prípad útoku jeleňa na človeka, k akému v Austrálii nedošlo už niekoľko rokov. Tento sa však odohral v čase ruje a zviera mohlo byť preto nervózne. Polícia bližšie informácie o útoku neposkytla.



Za deväť rokov do roku 2017 nezaznamenali v Austrálii ani jeden útok jeleňa so smrteľnými následkami. Až 77 ľudí však v tom istom období zomrelo po útokoch býkov, kráv a koní.