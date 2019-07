Dva koncerty skupiny Rammstein nemali podľa Prahy 10 povolenie

Veľké koncerty sa na štadióne organizujú pomerne často, v poslednej dobe tam okrem skupiny Rammstein zahrali aj kapely Kiss, ZZ Top alebo Kabát.

Praha 23. júla (TASR) - Sinobo Stadium v pražských Vršoviciach nemal podľa prvého zástupca starostu Prahy 10 Filipa Humplíka (ODS) potrebné povolenie na dva koncerty nemeckej skupiny Rammstein, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Uviedla to v pondelok Česká televízia (ČT), podľa ktorej kvôli tomu chce radnica s prevádzkovateľom štadióna začať správne konanie. Štadión podľa mestskej časti nemôže koncerty organizovať vôbec. Vlastníci však tvrdia, že pravidlá neporušili.



Humplík pre ČT uviedol, že štadión nemá povolenie pre organizovanie kultúrnych podujatí, pretože nejde o multifunkčnú arénu. "Niekoľkokrát nám to potvrdil aj súd, stavebné povolenie štadiónu nie je na organizovanie kultúrnych podujatí, môžu tam robiť iba futbal. Aj z tohto dôvodu dostali v minulosti pomerne veľké pokuty," povedal zástupca primátora.



Hovorca Prahy 10 David Polák doplnil, že v minulosti vlastníci dostali v niekoľkých správnych konaniach pokuty za viac ako pol milióna korún. Ďalšie správne konanie bude podľa neho nasledovať aj v tomto prípade. Polák dodal, že stavebný úrad v minulosti už dvakrát zamietol žiadosť prevádzkovateľa štadióna na organizovanie kultúrnych podujatí, a to z dôvodu nesplnenia podmienok pre hluk, kapacitu a riešenie dopravy v okolí. Na tieto problémy si podľa radnice v prípade veľkých akcií miestni obyvatelia sťažujú.



Výkonný riaditeľ štadióna Aleš Stluka pre ČT povedal, že s názorom radnice nesúhlasí. "Spoločnosť Eden Aréna, vlastník Sinobo Stadium, dokončila kolaudačné konanie do štatútu dokončenej stavby, čo je okrem iného administratívnou podmienkou pre využívanie takzvanej multifunkcie, teda organizovania futbalových zápasov aj kultúrnych podujatí, pre ktoré bola aréna projektovaná a postavená," uviedol.



Veľké koncerty sa na štadióne organizujú pomerne často, v poslednej dobe tam okrem skupiny Rammstein zahrali aj kapely Kiss, ZZ Top alebo Kabát. Radnica podľa Českej televízie plánuje pokuty vymáhať za všetky koncerty.