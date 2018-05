Dvadsiaty piaty máj je dňom, keď si ľudia pripomínajú nezvestné deti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Brusel/Paríž/Londýn 25. mája (TASR) - Na celom svete si stratené, nezvestné, týrané či zneužívané deti pripomínajú ľudia osobitne 25. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí. Ich medzinárodným symbolom je nezábudka, na Slovensku modrý uzlík. Prvýkrát sa deň nezvestných detí pripomínal ako medzinárodný v roku 2001.Jedným z najznámejších prípadov nezvestných detí na svete sa v posledných rokoch stalo britské dievčatko Madeleine McCannová. Stratilo sa 3. mája 2007, krátko pred svojimi štvrtými narodeninami počas pobytu v portugalskom regióne Algarve.Rodina McCannovcov rozbehla medzinárodnú kampaň za nájdenie dieťaťa, ich úsilie však zostáva neúspešné. Portugalská polícia istý čas podozrievala rodičov, že spôsobili Madeleininu smrť, potom sa pokúsila záležitosť ututlať. Nakoniec v júli 2008 ukončila pátranie.Prípad opísal v knihe detektív Gonçalo Amaral. McCannovci ho však zažalovali a jeho kniha nemohla byť zverejnená. Zriadená bola aj webová stránka venovaná nezvestnej.V európskych štátoch vrátane Slovenska je pre nezvestné alebo sexuálne zneužívané deti zriadená od roku 2010 špeciálna telefonická linka s číslom 116000.Na európskej úrovni sa problematikou nezvestných, stratených či zneužívaných detí, ako i tých, ktoré utiekli z domu, zaoberá európska federácia pre nezvestné a pohlavne zneužívané deti Missing Children EuropeDňa 25. mája 1979 uniesli v New Yorku šesťročného Etana Patza, keď mu rodičia prvýkrát dovolili ísť samému na zastávku autobusu o dva domy ďalej. Nikdy sa ho nepodarilo nájsť. V nasledujúcich rokoch začali rôzne americké organizácie pripomínať túto udalosť. Išlo o jeden z prvých prípadov v USA, keď sa fotografia nezvestného dieťaťa objavila na škatuliach s mliekom, čo malo pomôcť pri pátraní.Dvadsiaty piaty máj vyhlásil za Deň nezvestných detí v roku 1983 prezident USA Ronald Reagan. V roku 1986 tento dátum začali propagovať aj v Kanade.V roku 2001 Etana Patza oficiálne vyhlásili za mŕtveho, v roku 2010 však okresný prokurátor na Manhattane prípad znova otvoril. Americké zdroje o ňom priniesli v máji 2012 nové informácie. Miestna polícia zatkla muža, ktorý sa priznal, že pred vyše tromi desaťročiami chlapca zavraždil. Komisár Raymond Kelly 24. mája 2012 oznámil, že Pedro Hernandez (51) sa priznal k uduseniu chlapca v pivnici menšieho obchodu, v ktorom pracoval. Telo v plastovom vreci hodil do odpadu. Polícia Hernandeza zadržala 23. mája 2012 v štáte New Jersey. Počas výsluchu sa k činu priznal.V roku 2001 sa deň nezvestných detí pripomínal prvýkrát ako medzinárodný z iniciatívy Medzinárodného centra pred nezvestné a zneužívané deti (ICMEC).Na európskom kontinente sa Medzinárodný deň nezvestných detí prvýkrát zorganizoval 25. mája 2002 z iniciatívy nadácie Child Focus.Rusko sa prvýkrát pripojilo k tomuto dňu v roku 2012.