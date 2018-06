E. Borušovičová: Naša hodnota je v našej jedinečnosti

Eva Borušovičová vyštudovala scenáristiku a potom réžiu na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. Medzi týmito dvoma profesiami striedavo prebieha.

Bratislava 27. júna (TASR) - Do plaviek je názov knižky, ktorú v stredu v Bratislave uviedla do života "zberateľka ľudských príhod" Eva Borušovičová. Krstnými rodičmi knihy textov, ktoré "mnohé veci odhaľujú a ponúkajú návod, ako preplávať životom, láskou, manželstvom, rodičovstvom, každodennými radosťami aj stratami", sa stali herečka Zuzana Fialová a publicista a glosátor Marián Leško.



Názov novinky, s ktorou prichádza vydavateľstvo Slovart po deviatich rokoch od vydania Borušovičovej predchádzajúceho titulu Urobíme všetko, čo sa dá (2009), ponúka viacero interpretácií. Podľa autorky je akousi metaforou toho, že sa netreba báť odhaliť, byť takými, akými sme, bez ohľadu na to, či sme dokonalí a spĺňame kritéria úplnej krásy: "Spôsobov, ako môžeme žiť šťastný život, je viacero, nemusíme sa báť ísť s kožou na trh. Naša hodnota je v našej jedinečnosti."



Popri hravých textoch sa občas čitatelia v príbehoch dostanú aj do vážnejších vôd politiky, verejného života a morálnych volieb, medzi hrdinov aj zbabelcov. "No sú to texty, kde aj do tých najsmutnejších a najtemnejších hĺbok prenikne lúč hrejivého a láskavého slova. A dávajú odvahu," uvádza k novinke vydavateľ článkov, ktoré vychádzali v denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch. Okrem ženských tém v nich čitateľ nájde aj spoločenské témy. "Dotýka sa aj mňa, čo zažívame my všetci, sú tam aj texty o občianskej angažovanosti," priznala autorka. "Rozhodne to nie je knižka a chudnutí, cvičení ani o tom, že treba absolvovať sériu okrášľovacích kúr," povedala pre TASR a na margo novinky doplnila: "Skôr je o tom, že majme na sebe plavky, aspoň teda mentálne, aby sme nemali pocit, že musíme byť dokonalé, aby sme sa odhalili svetu také, aké sme."



Borušovičová opäť presvedčila, že ju stále bavia bookcluby. Fenoménu neformálnych knižných klubov, v ktorých sa skupinka ľudí stretáva v nejakom priestore a rozpráva o pocitoch a názoroch na prečítanú literatúru, sa venuje v dvoch textoch. Práve tie vyvolali obrovskú čitateľskú odozvu. "Bookcluby sú mentálna rozkoš. Veľa ľudí má pocit, že je to niečo, čo sa nás netýka, poznajú to len z anglických a amerických filmov. Pritom je to činnosť, ktorej sa venuje veľmi veľa ľudí, len to nie je všeobecne známe," poznamenala autorka, ktorej "propagácia" knižných klubov bola natoľko vitálna, že na jej základe vzniklo hneď niekoľko bookclubov.



Fanúšikov si získala aj článkami o dôležitosti objatí, o tom, aké podstatné je robiť niektoré veci vlastnými rukami či článkom reagujúcim na protesty v uliciach. "Veľmi vrúcne odozvy som dostala, keď som napísala, ako som zostala prekvapená zo svojho tretieho tehotenstva a aké je to zázračné a pekné veriť v dobrý koniec vecí," prezradila autorka, ktorej novú knihu sprevádza na obálke fotografia z dielne oceňovanej fotografky Márie Švarbovej.



Eva Borušovičová vyštudovala scenáristiku a potom réžiu na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. Medzi týmito dvoma profesiami striedavo prebieha. Režírovala filmy - Modré z neba, Amálka, ja sa zbláznim a Vadí nevadí, podľa jej scenára bol nakrútený film Jánošík. Pravdivá história. Vo vydavateľstve Slovart jej vyšli dve knihy - Jánošík. Pravdivá história (2009) a Urobíme všetko, čo sa dá (2009). Jej tvorbu si môžu pozrieť diváci aj na divadelných doskách. V Nitre sa hrá jej titul Štefánik - Slnko v zatmení a v Bratislave 69 vecí lepších než sex. Má tri deti, žije v Bratislave.