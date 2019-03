E. Kohútiková: Žena musí poznať svoj cieľ a ísť za ním

Malým a stredným podnikateľkám odporúča urobiť si prieskum trhu, biznis plán s alternatívnymi scenármi a finančnú kalkuláciu.

Bratislava 8. marca (TASR) – Žena musí poznať svoj cieľ, ísť za ním a naplánovať si kroky. Ženy potrebujú dosahovať krátkodobejšie úspechy, aby videli, že sa im darí. Musia mať perfektne zmanažovaný čas, aby sa mohli venovať rodine aj práci. Pre TASR to uviedla v piatok bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska Elena Kohútiková počas konferencie Ženy v biznise, ktorú pripravila Americká obchodná komora v SR.



Žena musí ostať najmä ženou, musí do kolektívu vniesť ženský aspekt a pohľad. "Vtedy si ju budú ceniť ako pridanú hodnotu, nie ako niečo, čo si vyžadujú zákony," zdôraznila s tým, že väčšina žien má v sebe manažérske bunky, preto že musia manažovať rodinu a prácu. Dodala, že nie je ľahké presadiť sa medzi mužmi, žena musí byť pripravená na 100 %, vtedy si je istá a nebojí sa vystúpiť.



Malým a stredným podnikateľkám odporúča urobiť si prieskum trhu, biznis plán s alternatívnymi scenármi a finančnú kalkuláciu. „Najväčším problémom u žien je cenotvorba, väčšinou ju podceňujú, a potom zistia, že ich biznis nie je ziskový a veľmi rýchlo odídu z trhu," priblížila. Za ďalší dôležitý prvok považuje marketing a snahu uspieť na trhu v Európskej únii.



Výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR Ronald Blaško ako organizátor podujatia povedal, že medzi pozvanými hosťami sú aj zahraničné firmy, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami s postavením ženy vo firme. Pripomenul zloženie vlády v Kanade, kde z 35 členov kabinetu je 17 žien, aj ministerky zahraničných vecí vo vláde USA.



Postavenie žien je možné vylepšiť aj tak, že Zákonník práce bude pamätať na to, že ženy majú okrem pracovných povinností aj rodinné. "Spoločnosť sa bude pozerať na ženu ako na plnohodnotného člena schopného podať rovnaký, ak nie väčší výkon ako muž. A bude ženy povzbudzovať, aby sa nevenovali iba rodine, aby mali aj možno väčšie kariérne ambície a mali sebavedomie," povedal Blaško s tým, keď pracoval na Ministerstve financií SR, jeho šéfkou bola Brigita Schmögnerová. „Nepoznal som pracovitejších ministrov, ako bola Brigita Schmögnerová a nikdy nebola jej odbornosť spochybňovaná," uviedol.



Podľa Európskeho štatistického úradu je zamestnanosť žien asi o 11 percentuálnych bodov nižšia ako mužov, zároveň ženy zarábajú v priemere menej o 16 % v porovnaní s mužmi na úrovni Európskej únie, informovala počas konferencie vedúca sekcie ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková. "Málo žien je aj v top pozíciách v spoločnostiach, ktoré sú kótované na burze, tam je to len 6 % žien," uviedla. Ďalej povedala, že od roku 2017 je iniciatíva na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. V januári tohto roka sa podarilo dosiahnuť kompromis, aby muži dostali platené voľno po narodení dieťaťa a 4 mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorej by sa 2 mesiace nedali presúvať medzi rodičmi. Rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných slobôd v Európskej únii, uzavrela Vašáková.