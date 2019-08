Ed Sheeran prekonal rekord U2 v bilancii najziskovejšieho turné

Turné s 255 vystúpeniami už teraz zarobilo 736 miliónov dolárov.

Londýn 4. augusta (TASR) - Anglický folkpopový spevák Ed Sheeran prekonal svetový rekord írskej rockovej skupiny U2 v bilancii najvýnosnejšieho svetového turné, ktorý odolával osem rokov. Turné Divide Tour, na podporu jeho tretieho štúdiového albumu, sa začalo v marci 2017 v talianskom Turíne a zakončí sa koncom augusta v britskom Ipswichi. Informuje o tom denník The Guardian.



Turné s 255 vystúpeniami už teraz zarobilo 736 miliónov dolárov, čím prekonalo rekord skupiny U2 - jej celosvetové turné s názvom 360° Tour (2009-2011) vynieslo 735 miliónov dolárov. Sheeranovi (28) pritom ešte ostáva 12 koncertov. Sheeranove turné je zároveň označované za najnavštevovanejšie vôbec - keď sa skončí, jeho šou uvidí viac než 8,5 milióna divákov zo 43 krajín. Írskych hudobníkov videlo počas zmieneného turné 7,3 milióna ľudí.



Sheeran na sociálnej sieti Instagram reagoval na situáciu slovami: "Ďakujem každému jednému fanúšikovi, ktorý prišiel na moje predstavenie. Nikdy na to nezabudnem." Jeho manažér Stuart Camp pre magazín Pollstar doplnil: "To, čo Ed dokázal, je skutočne úctyhodné. Byť v rovnakej kategórii ako U2 je veľmi impozantné."



Priemerná návštevnosť Sheeranových koncertov je 34,541 ľudí - približne polovica priemeru daného turné U2. Sheeran tiež odmietol VIP-zóny a vstupenky na jeho koncerty sa predávali za relatívne nízku cenu - o 14,2 percenta nižšiu než priemerná vstupenka na koncert 360° Tour.



Sheeran si počas tohto turné našiel čas na nahratie nového albumu s názvom No.6 Collaborations Project, ktorý vyšiel v prvej polovici júla. Hosťujú na ňom Cardi B, Bruno Mars, Stormzy, Eminem, Justin Bieber, Camila Cabello či 50 Cent. Album je momentálne na prvom mieste rebríčkov v Británii aj v USA.