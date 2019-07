Egypt začal renovovať Tutanchamónov sarkofág, obnova potrvá 8 mesiacov

Tutanchamón zomrel pred vyše 3000 rokmi vo veku 19 rokov. Jeho pozostatky a hrobku objavil v roku 1922 v Údolí kráľov pri Luxore britský archeológ Howard Carter.

Káhira 18. júla (TASR) - Egypt začal v stredu reštaurovať zlatom zdobený drevený sarkofág starovekého faraóna Tutanchamóna po prvý raz od objavenia jeho hrobky v roku 1922. Ministerstvo pre starožitnosti vo vyhlásení uviedlo, že rakva má niekoľko druhov poškodenia vrátane puklín v zlatých vrstvách. Ide o najvrchnejšiu z troch rakiev, v ktorej tohto tínedžerského panovníka pochovali.



Sarkofág pred niekoľkými dňami previezli za maximálnych bezpečnostných opatrení a dozoru špecialistov z Tutanchamonóvej hrobky v Údolí kráľov do Veľkého egyptského múzea (GEM) v Káhire, ktoré sa má otvoriť na budúci rok a kde budú po prvý raz na jednom mieste prezentované všetky artefakty z faraónovej hrobky.



Renovácia rakvy bude trvať osem mesiacov, spresnilo zmienené múzeum, ktoré citovala tlačová agentúra Reuters. V januári bola dokončená aj desaťročie trvajúca pamiatkarská obnova samotnej hrobky. Faraónovo telo bolo uložené do rakvy z rýdzeho zlata, ktorá sa nachádzala v ďalších dvoch drevených sarkofágoch so zlatou výzdobou. Zvyšné dve rakvy sú momentálne v zbierkach Egyptského múzea.



Tutanchamón zomrel pred vyše 3000 rokmi vo veku 19 rokov. Jeho pozostatky a hrobku objavil v roku 1922 v Údolí kráľov pri Luxore britský archeológ Howard Carter. Faraónom sa stal ako deväťročný a vládol v rokoch 1333-1323 pnl. ako posledný panovník 18. dynastie.



Egypt sa usiluje dôstojnou prezentáciou svojho kultúrneho a historického dedičstva ozdraviť cestovný ruch, ktorý je hlavným zdrojom príjmov krajiny a od roku 2011, keď došlo k zvrhnutiu dlhoročného prezidenta Husního Mubaraka, trpí následkom politickej nestability, nepokojov a násilia.