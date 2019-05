EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019:ZVÍŤAZIL AKTIVIZMUS A SILA JEDNOTLIVCA Foto: EKOTOPFILM

Bratislava 31. mája (OTS) - Na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu ich vyhlásila medzinárodná porota, ktorá vyhodnotila 66 súťažných snímok z 30 krajín sveta. Prinášame vám to najlepšie z najlepšieho, zoznam ocenených dokumentárnych filmov, ktoré si nenechajte usjť v repríze posledný deň festivalu v piatok 31. mája 2019 v bratislavskom Pistoriho paláci a Kine Film Europe.Festival každoročne do Bratislavy a Banskej Bystrice počas piatich dní prináša záplavu inšpirácie, návod na to, ako sa stať zodpovednejším k životnému prostrediu. Okrem filmových premietaní sa návštevníci festivalu mohli zapájať do sprievodných diskusií a prednášok s inšpiratívnymi rečníkmi na témy prírodný turizmus, klimatické zmeny, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, či udržateľná móda.‘‘ vyjadril sa po slávnostnom odovzdávaní cien riaditeľ festivaluTradičnú festivalovú poctu Honour of Ekotopfilm za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja si tento rok odniesla svetová expertka Selina Juul, priekopníčka v boji proti plytvaniu jedlom v Dánsku, ktorá návštevníkom v Bratislave dala návod na to ako predchádzať plytvaniu potravinami. Seline sa podarilo dostať Dánsko na mapu krajín, ktoré oblasti tzv. food waste aktívne prispievajú k zlepšeniu situácie a šírení osvety. Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny odhaduje, že medzi rokmi 2006 až 2011/12, znížili Dáni svoj potravinový odpad o 25%. Podľa najnovších údajov Dánskej agentúry ochrany životného prostredia (EPA) znížili Dáni svoj potravinový odpad v období od 2011/2012 do 2017 o 8%.46. súťažný ročník festivalu Ekotopfilm - Envirofilm v Bratislave a v Banskej Bystrici piatkom končí, organizátori sa však od septembra 2019 opäť vydávajú na cesty naprieč Slovenskom s výberom najlepších dokumentárnych filmov. Počas celého kalendárneho roka navštevuje festival takmer 50 slovenských miest v rámci projektu Ekotopfilm - Envirofilm TOUR.Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk Pozrite si zoznam 12 ocenených filmov:RÉŽIA / DIRECTOR: ELINE HELENA SCHELLEKENSROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOMMINUTÁŽ / DURATION: 12RÉŽIA / DIRECTOR: ANNAMÁRIA TÁLASROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: KANADA / CANADAMINUTÁŽ / DURATION: 52RÉŽIA / DIRECTOR: ANDREA TRIVEROROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: TALIANSKO / ITALYMINUTÁŽ / DURATION: 19RÉŽIA / DIRECTOR: EDDIE FROSTROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOMMINUTÁŽ / DURATION: 20RÉŽIA / DIRECTOR: SAJEED AROK / YEAR: 2017ŠTÁT / STATE: INDIA / INDIAMINUTÁŽ / DURATION: 6RÉŽIA / DIRECTOR: DANIEL LAMBOROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: BELGICKO / BELGIUMMINUTÁŽ / DURATION: 77RÉŽIA / DIRECTOR: MEINARDAS VALKEVIČIUSROK / YEAR: 2017ŠTÁT / STATE: LITVA / LITHUANIAMINUTÁŽ / DURATION: 3RÉŽIA / DIRECTOR: STEFANO LIBERTI, ENRICO PARENTIROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: TALIANSKO / ITALYMINUTÁŽ / DURATION: 65RÉŽIA / DIRECTOR: MARK BENJAMIN, MARC LEVINROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / USAMINUTÁŽ / DURATION: 96RÉŽIA / DIRECTOR: JOHAN VON MIRBACHROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANYMINUTÁŽ / DURATION: 52RÉŽIA / DIRECTOR: PETTERI SAARIOROK / YEAR: 2017ŠTÁT / STATE: FÍNSKO / FINLANDMINUTÁŽ / DURATION: 57RÉŽIA / DIRECTOR: JAN HOŠEKROK / YEAR: 2018ŠTÁT / STATE: ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLICMINUTÁŽ / DURATION: 52