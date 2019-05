Electrolux rad 6000: Voľba víťazov

Profesionálny rad značky Electrolux Professional sa stáva hrdým partnerom Svetových majstrovstiev v ľadovom hokeji 2019.

Bratislava 16. mája (OTS) - Profesionálny rad značky Electrolux Professional sa stáva hrdým partnerom Svetových majstrovstiev v ľadovom hokeji 2019 svojimi inovatívnymi riešeniami v oblasti prania-sušenia bielizne, ktoré poskytuje Electrolux rad 6000. Nový rad sa na Slovensku predstavuje praním a sušením oficiálnych dresov hráčov všetkých reprezentantov na majstrovstvách.



Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, a tiež metropola východu - Košice od 10. do 26. mája 2019 privítajú najlepších reprezentantov ľadového hokeja pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu a najdôležitejšiu medzinárodnú športovú udalosť roka.



Slovensko sa stáva hosťovskou krajinou majstrovstiev po 8 rokoch, už druhýkrát vo svojej histórii ako nezávislá krajina – majstrovstvá z roku 2011 predstavovali najväčšiu športovú akciu dejinách krajiny so 406 tisíc návštevníkmi z celého sveta a tento rok sa očakáva ešte väčší počet fanúšikov.



Pri tejto exkluzívnej príležitosti sa Electrolux Professional – oficiálny partner slovenského tímu v ľadovom hokeji a partner Slovenského zväzu ľadového hokeja – svojím novým radom 6000 postará o profesionálne pranie a sušenie všetkých oficiálnych dresov reprezentantov národných tímov, ktorí sa na majstrovstvách zúčastnia.



Je to skvelá príležitosť predstaviť silu tohto revolučného radu, ktorý v oblasti profesionálneho prania a čistenia zdvihol latku o stupienok vyššie a to poskytnutím maximálnej produktivity, vysokého výkonu, vynikajúceho napredovania v oblasti zníženia ekologickej stopy, výnimočných finančných úspor, a v neposlednom rade certifikovaného ergonomického dizajnu pre pohodlné používanie bez námahy.



“Napĺňa nás hrdosťou, že sme sa mohli stať súčasťou tejto výnimočnej akcie. Rad 6000 značky Electrolux úplne mení pravidlá na trhu, keď ide o produktivitu, hospodárnosť, ergonómiu a výkon. To, že náš nový rad 6000 bude takpovediac priamo na ľade prostredníctvom dresov a poskytovaním služieb najvýznamnejším medzinárodným reprezentantom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, je pre nás vynikajúcou príležitosťou globálne komunikovať inovatívne postupy nášho nového profesionálneho radu,” dodáva Tamara Rakovac, Regionálna marketingová manažérka CEE v Electrolux Professional.