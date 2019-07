Elvisa Presleyho v pripravovanom životopisnom filme stvárni Austin But

Pripravovaný film skúma Presleyho život z pohľadu jeho komplikovaného 20-ročného vzťahu s manažérom Tomom Parkerom, ktorého stvárni Tom Hanks.

Burbank 17. júla (TASR) - Austrálsky filmový režisér Baz Luhrmann obsadil po náročnom kastingu do svojej pripravovanej životopisnej snímky o "kráľovi rock and rollu" Elvisovi Presleym amerického herca Austina Butlera (27). Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie producentskej spoločnosti Warner Bros.



O úlohu sa uchádzali tiež Ansel Elgort, Harry Styles a Miles Teller. Butler oznámil novinku na sociálnej sieti Instagram citátom z Presleyho skladby Love Me Tender: "Vďaka tebe je môj život naplnený a ja ťa za to milujem."



Luhrmann (56), ktorý má na konte oscarovú nomináciu a režíroval filmy ako Rómeo a Júlia (1996), Moulin Rouge (2001), Austrália (2008) či Veľký Gatsby (2013), povedal: "Vedel som, že nemôžem spraviť tento film, ak obsadenie nebude absolútne správne. Dôkladne sme preto hľadali herca so schopnosťou predviesť prirodzený pohyb a hlasové kvality tejto s nikým neporovnateľnej hviezdy, ale zároveň vnútornú zraniteľnosť umelca."



"Počas intenzívnych kamerových skúšok, ako aj hudobných a interpretačných kurzov som jednoznačne vedel, že som našiel niekoho, kto bude vedieť zosobniť ducha jednej z najikonickejších postáv hudby," dodal režisér.



Pripravovaný film skúma Presleyho život z pohľadu jeho komplikovaného 20-ročného vzťahu s manažérom Tomom Parkerom, ktorého stvárni Tom Hanks.



Scenár napísal Luhrmann so svojím dlhoročným spolupracovníkom Craigom Pearceom. Producentom filmu bude tiež Luhrmann so štvornásobnou držiteľkou Oscara Catherine Martinovou, svojou manželkou. Nakrúcať sa začne začiatkom budúceho roka v austrálskom štáte Queensland.



Butler si naposledy zahral vlani vo filmoch Mŕtvi neumierajú od Jima Jarmuscha a Vtedy v Hollywoode od Quentina Tarantina.



Elvis Presley zomrel v auguste 1977 vo veku 42 rokov na infarkt a komplikácie spôsobené dlhodobým užívaním liekov.