Emeritný plzenský biskup požehnal várku Pilsner Urquell pre pápeža

Bratislava/Plzeň 14. februára (OTS) - Emeritný plzenský biskup František Radkovský opäť požehnal veľkonočnú várku plzenského zlatého ležiaka Pilsner Urquell. Po piatich týždňoch zrenia sa časť veľkonočného piva vydá na 1 300 km dlhú cestu do Vatikánu k pápežovi, ktorý spolu s ním dostane aj tematický dar vyrobený na Slovensku. Pivovar tak „zlatou zásielkou“ pre pápeža nadväzuje na tradíciu starú viac než sto rokov a Pilsner Urquell sa znova stane súčasťou veľkonočných osláv priamo v srdci Ríma.Emeritný plzenský biskup František Radkovský včera vo varni plzenského pivovaru požehnal veľkonočnej várke i surovinám, z ktorých sa Pilsner Urquell už viac než 175 rokov varí. Požehnaná bola už historicky prvá várka Pilsner Urquell, ktorú uvaril sládok Josef Groll v roku 1842. Časť piva z veľkonočnej várky po piatich týždňoch zrenia poputuje do Vatikánu, kde hoodovzdajú pápežovi Františkovi. Pilsner Urquell tak pokračuje v tradícii, ktorá má svoje korene na konci 19. storočia, kedy si pápež Lev XIII. nechal posielať plzenský ležiak na odporúčanie svojich lekárov. Tento rok tak do Vatikánu poputuje 2018 fliaš plzenského ležiaka z požehnanej várky. Pilsner Urquell je jediné české pivo, ktoré je pravidelne zasielané do Vatikánu práve pri príležitosti najvýznamnejších kresťanských sviatkov.,“ hovoríSpoločne s pivom posiela plzenský pivovar i tematický dar pre pápeža. Tento rok sa nesie v znamení niekoľkých významných výročí, okrem iných aj, sto rokov od konca prvej svetovej vojny a sto rokov od vzniku slobodného a demokratického Československa. Tieto výročia pripomenie i veľkonočný dar pre pápeža, ktorý bude vyrobený z medi – teda kovu, ktorý má pre plzenské pivo i pre pivovar veľký význam. Pilsner Urquell sa od roku 1842 totiž varí výlučne v medených varniach s priamym ohrievaním, a to prispieva k nenapodobiteľnej kvalite a chuti plzenského ležiaka, ktorý inšpiroval viac než 70 % všetkého piva, ktoré sa vo svete dnes varí.“ dodávaMäkká plzenská voda, žatecký chmeľ a svetlý jačmenný slad sú spoločne s tradičným výrobným postupom základom vysokej kvality a toho, že je zlatý ležiak známy na celom svete. Dar pre pápeža bude odhalený pri slávnostnom vypravení veľkonočnej várky piva z Plzne do Vatikánu 23. marca.