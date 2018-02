OCHRANÁRI PRIPOMÍNAJÚ: Nesprávnym prikrmovaním môžeme vtákom ublížiť

Ornitológovia neodporúčajú populárne prikrmovanie vodného vtáctva pečivom a chlebom.

Bratislava 13. februára (TASR) – Prikrmovanie vtákov je najmä vo februári a marci potrebné, no prikrmovať treba len tým, na čo sú operence zvyknuté. Pozor si treba dať aj na tzv. kŕmidlovú chorobu, varuje Ochrana dravcov na Slovensku.



"Ideálna je slnečnica, tiež hovädzí loj, proso, ľan, repka, mak, pomletá kukurica," radí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Kŕmidlo by podľa neho malo mať striešku, aby potrava nenavlhla. Varuje tiež pred vodou počas chladných dní, vtáky by sa v nej mohli okúpať a zamrznúť.



Prostredníctvom kŕmidiel sa môže rozširovať aj tzv. kŕmidlová choroba. "Treba si všímať prípadný výskyt apatického správania, keď jedince preletujú iba na krátke vzdialenosti, môžu mať našuchorené perie alebo iné príznaky," vysvetľuje Slobodník. Vtedy treba s prikrmovaním prestať, kŕmidlo vydezinfikovať prípravkom s obsahom chlóru a týždeň počkať. Inak hrozí rozšírenie choroby, ktorá má pre vtákov fatálne dôsledky. Na ľudí sa neprenáša. Objavuje sa najmä na Hornej Nitre, Liptove a Považí.



Ornitológovia neodporúčajú ani populárne prikrmovanie vodného vtáctva pečivom a chlebom. Takáto potrava "spôsobí zaplnenie žalúdka nevhodnou potravou a tým zníženie príjmu potravy bohatej na živiny a energiu, ktoré sú pre vtáky životne dôležité, v zime obzvlášť," vysvetľuje Slobodník.



Na kŕmenie nie sú vhodné ani solené či korenené jedlá. "Kŕmidlo nie je smetisko zvyškov potravy z našej kuchyne," podotýka Slobodník. Využiť sa však dajú napríklad otlčené jablká. Ochranári radia jablká prepoliť a napichnúť na konáre. Dodávajú však, že s príchodom jarných dní by ľudia mali s prikrmovaním prestať.