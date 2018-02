Niektoré zvieratá ešte spia, no vtáky už začali s jarným sťahovaním

Sú medzi nimi dravce, napríklad kaňa sivá, aj spevavce, ako je pinka severská.

Bratislava 22. februára (TASR) - Viaceré druhy vtákov sa chystajú na veľké jarné sťahovanie, iné začali hniezdiť. "Zimní návštevníci pomaly odlietajú," informoval Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).



Takzvaní zimní hostia na slovenské územie prilietajú na určitú časť roka, spravidla od jesene do jari. Sú medzi nimi dravce, napríklad kaňa sivá, aj spevavce, ako je pinka severská.



Pre vtáky, ktoré na Slovensku ostávajú, však nastáva kritické obdobie. "Súvislá vrstva snehu zakrýva prírodné zdroje potravy, tie sú teraz na minime, a teda má naďalej veľký význam prikrmovanie," hovorí Lucia Deutschová z RPS. Niektoré z nich už teraz začínajú hniezdiť. Je to napríklad výr skalný, sova dlhochvostá alebo myšiarka ušatá.



Iné zvieratá ešte spia. "Najdlhšie spia v našich podmienkach svište v Tatrách – až sedem mesiacov (od októbra do apríla). Najkratšie spia zrejme medvede - keď si pred zimou nenájdu dostatok potravy, aby si vytvorili dostatočnú zásobu tuku, nespia vôbec," približuje Slobodník.



Hibernujúce zvieratá sa tento rok pravdepodobne prebudia neskôr ako vlani. "Minulý rok sa prvé sysle zobudili 3. marca, vzhľadom na aktuálne chladné počasie nepredpokladáme ich skoršie prebudenie," uvádza Deutschová.