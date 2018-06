KRUTÁ SMRŤ: Pri hromadnom krste v Etiópii zabil krokodíl pastora

Obrad, ktorého sa zúčastnilo približne 80 veriacich, viedol pastor Docho Eshete, keď sa z vody vymrštil krokodíl a napadol ho. Pastor zomrel po tom, čo ho krokodíl pohrýzol do nôh, chrbta a rúk.

Addis Abeba 6. júna (TASR) - Smrťou protestantského pastora, ktorého zranil a usmrtil krokodíl, sa skončil hromadný krst na brehu jazera Abaya na juhu Etiópie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Obrad v meste Arba Minch, ktorého sa v nedeľu zúčastnilo približne 80 veriacich, viedol pastor Docho Eshete, keď sa z vody vymrštil krokodíl a napadol ho, uviedol predstaviteľ miestnej polície Eiwnetu Kanko. Ten tiež potvrdil, že pastor zomrel po tom, čo ho krokodíl pohrýzol do nôh, chrbta a rúk.



"Práve pokrstil prvého človeka a presunul sa k druhému. Odrazu z jazera vyskočil krokodíl a pastora schmatol (do tlamy)," povedal pre BBC miestny obyvateľ Ketema Kairo.



Napriek obrovskému úsiliu rybárov a účastníkov obradu pastor svojim zraneniam podľahol, dodal Kairo.



Rybárom sa pomocou sietí podarilo zvieraťu zabrániť aspoň v tom, aby pastorovo telo vtiahlo do jazera.