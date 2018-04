Eugene Delacroix je autorom diela Sloboda vedie ľud na barikády

Umelca fascinovalo násilie, deštrukcia a iné tragické aspekty života, námety nachádzal aj v romantickej spisbe.

Saint-Maurice/Bratislava 25. apríla (TASR) – Francúzsky maliar Eugene Delacroix vzbudil mimoriadnu pozornosť verejnosti s obrazom Sloboda vedie ľud na barikády. Umelca fascinovalo násilie, deštrukcia a iné tragické aspekty života, námety nachádzal aj v romantickej spisbe. Delacroix začal pri svojej tvorbe využívať moderné médium - fotografiu. Od narodenia majstra uplynie vo štvrtok 26. apríla 220 rokov.



Maľoval farebné obrazy s dynamickým nábojom, napríklad zápasy divých zvierat, ale aj scény z histórie, náboženské motívy a portréty. Eugen Delacroix bol jedným z moderných maliarov, ktorým sa inšpirovali mnohí ďalší výtvarníci na čele s impresionistami a postimpresionistami. Paul Cézanne kedysi o ňom napísal: "My všetci maľujeme jeho tvaroslovím".



Maliar Eugene Delacroix sa narodil 26. apríla 1798 vo Francúzsku v Saint-Maurice. Priťahoval ho bohatý a farebný štýl flámskych majstrov a začínajúci romantizmus. Svoj obraz Dantova bárka vystavil na parížskom Salóne v roku 1822 a stal sa sterdobodom pozornosti. O dva roky neskôr už jeho dielo Vraždenie na Chiu na Salóne plne manifestovalo romantizmus a bolo v ostrom protiklade s dovtedajším klasicizmom.



Leto v roku 1825 strávil vo Veľkej Británii, kde vytvoril litografické ilustrácie pre knihy romantikov Waltera Scotta a lorda Byrona. V roku 1828 publikoval sériu litografických ilustrácií pre drámu Faust od nemeckého básnika Johanna Wolfganga Goethea.



Na výstave na parížskom Salóne vystavil alegóriu Sloboda vedie ľud na barikády, ktorou sa prihlásil k francúzskej revolúcii. Majstrovské dielo vzniklo v roku 1830. Na obraze je polonahá žena, ktorá zosobňuje slobodu, drží francúzsku trikolóru v obklopení bojujúcich i mŕtvych mužov.



V rámci diplomatických služieb navštívil Španielsko, Maroko a Alžírsko. Fascinovaný životom a zvykmi v Oriente, si priniesol veľa skíc. Inšpirovali ho divoké kone aj arabské vlajúce odevy, ale maľoval napríklad aj arabské ženy v ich domovoch. Po návrate do Francúzska sa venoval maľovaniu obrazov a na objednávku tvoril nástenné maľby v komnatách kráľovských palácov. V roku 1848 vystavoval svoje diela na Svetovej výstave v Paríži.



Jeho zdravotný stav sa v tomto období začal zhoršovať a to mu bránilo v tvorbe. Stále dlhší čas trávil na vidieku alebo v kúpeľoch. Umelec zomrel 13. augusta 1863 v Paríži vo veku 65 rokov.



Ambiciózny sochár Frédéric-Auguste Bartholdi, ktorý je autorom Sochy slobody, bol pri jej tvorbe inšpirovaný obrazom francúzskeho maliara Delacroixa s názvom Sloboda vedie ľud na barikády. Impozantná socha bola 4. júla 1886 v Paríži slávnostne odovzdaná americkému veľvyslancovi, potom ju rozložili na časti, ktoré do amerického New Yorku dopravili na francúzskej lodi.



Za rekordnú sumu 51 miliónov frankov vydražili obraz Eugena Delacroixa Choc de cavaliers arabes (1834-1835) v aukčnej sieni Drouot v roku 1998. Išlo v tom čase o absolútny cenový rekord za obraz tohto umelca. Obraz kúpil obchodník z New Yorku Richard Feigen pre istého amerického súkromníka.



V roku 2013 francúzska polícia zatkla ženu (28), ktorú obvinili z čmárania na slávny obraz Sloboda vedúca ľud na barikády maliara Eugena Delacroixa. Zadržali ju po tom, ako na maľbu v pobočke múzea Louvre načarbala 30-centimetrový graffiti nápis, ktorý podľa francúzskych médií odkazoval na konšpiračnú teóriu týkajúcu sa teroristických útokov z 11. septembra 2001. V múzeu Louvre-Lens bola maľba, ktorá pred zavedením eura zdobila 100-frankovú bankovku, vystavená rok.