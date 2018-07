Exbeatle Paul McCartney začne svoje tohtoročné turné v Kanade

Už 76-ročný rodák z Liverpoolu vystúpi v Kanade v rámci turné Freshen Up štyrikrát. Svojich fanúšikov najprv poteší 17. septembra v Québecu a prvú časť turné ukončí 30. septembra v Edmontone.

Londýn 4. júla (TASR) - Sir Paul McCartney oznámil, že prvé koncerty jeho tohtoročného turné Freshen Up sa budú konať v Kanade.



"Vždy sme sa cítili počas koncertov v Kanade fantasticky," uviedol spevák a skladateľ na svojom blogu. "Tešíme sa na to, že osviežime našu šou a zahráme niektoré naše skladby z nového albumu popri piesňach, o ktorých vieme, že by ste ich radi počuli".



Exbeatle na turné spropaguje svoj nový sólový album Egypt Station, ktorý by mal vyjsť 7. septembra. Jeho už v poradí 17. sólový album produkoval prevažne Greg Kurstin, známy spoluprácou s kapelou Foo Fighters, spevákom Liamom Gallagherom či speváčkou Adele.