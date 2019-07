FERO JOKE: Moja zábava je iba sezónna, jej koniec príde čoskoro

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol slovenský internetový zabávač František Košarišťan, známy ako Fero Joke.

Bratislava 16. júla (TABLET.TV) – Zábava, ktorú robím na internete, je sezónna a myslím, že už čoskoro príde jej koniec. Časom to pre ľudí nebude zábavné a smiešne. Pripravujem sa na to, že sa vrátim za školskú katedru alebo budem robiť činnosť, ktorá ma baví, a tou je starostlivosť o ľudí. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to uviedol František Košarišťan, známy ako Fero Joke.







"Začínal som ešte počas základnej školy. Parodoval som učiteľky pred tabuľou. Nikdy som si od toho nič nesľuboval," spomína na svoje začiatky Fero Joke. Dnes je známy predovšetkým humornými paródiami, ktoré šíri prostredníctvom sociálnych sietí. Najmä na Instagrame. Priznal, že vďaka tejto zábave si dobre finančne prilepšil. "Na začiatku som veril, že sa tým raz dokážem živiť. Počas desiatich rokov som vystriedal rôzne povolania, od taxikára až po prácu v reštauráciách. To, čo som kedysi zarobil za jeden rok v škole ako učiteľ, teraz zarobím za jednu kampaň trvajúcu mesiac. Vyplatil som si všetky dlhy, ktoré som mal," uviedol.



