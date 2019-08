Filadelfský orchester zrušil Domingovo vystúpenie

Ide zatiaľ o prvé zrušené účinkovanie Plácida Dominga v novej sezóne odvtedy, ako sa objavila správa, že ho deväť žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania.

New York 14. augusta (TASR) - Filadelfský orchester zrušil pozvanie pre slávneho operného speváka Plácida Dominga (78), ktorý mal 18. septembra spievať na slávnostnom otvorení jeho koncertnej sezóny. Napísal to v utorok španielsky denník El País.



Denník pripomenul, že ide zatiaľ o prvé zrušené účinkovanie Dominga v novej sezóne odvtedy, ako sa objavila správa, že ho deväť žien obvinilo zo sexuálneho obťažovania.



Na tieto obvinenia reagovala aj Opera Los Angeles (LA Opera), kde španielsky tenorista pôsobí ako generálny riaditeľ. LA Opera chce najať advokáta z externého prostredia, aby prešetril obvinenia vznesené voči Domingovi.



Oddelenie pre ľudské zdroje LA Opery ubezpečilo, že v tejto kauze bude postupovať v súlade so zaužívanými internými postupmi.



V texte vyhlásenia LA Opery sa súčasne oceňuje Domingova práca v čele tejto inštitúcie. "Plácido Domingo bol v živote LA Opery tvorivou a dynamickou silou, pričom v umeleckom prostredí Los Angeles pôsobí viac ako tri desaťročia".



Domingovo účinkovanie na Salzburskom hudobnom festivale medzičasom v utorok potvrdila jeho prezidentka Helga Rabl-Stadlerová. Uviedla, že Domingo bude spievať v opere Luisa Miller od Giuseppeho Verdiho, a to 25. a 31. augusta.



Rabl-Stadlerová pred novinármi spresnila, že Plácida Dominga pozná "už viac ako 25 rokov". Dodala, že od začiatku na ňu okrem svojich umeleckých schopností zapôsobil aj úctivým správaním sa ku všetkým pracovníkom festivalu.



Domingo podľa nej "pozná všetkých po mene - od vrátnika po sekretára (festivalu) a vždy ďakuje aj za tú najmenšiu pomoc." Spresnila, že "keby sa obvinenia proti nemu vyskytli aj v sídle festivalu" v Salzburgu, určite by o tom vedela.



Agentúra AP v utorok zverejnila správu, že deväť žien - osem speváčok a jedna tanečnica - obviňuje tenoristu zo sexuálneho obťažovania. K jednotlivým prípadom došlo v priebehu uplynulých 30 rokov - od začiatku 80. rokov 20. storočia.



Jedna zo žien tvrdí, že Domingo dal svoju ruku pod jej šaty, ďalším trom vnútil svoje bozky. Ženy uviedli, že spevák sa dopustil aj ďalších nevhodných gest, napríklad im pri obede položil ruku na koleno.



Sedem z deviatich žien obviňujúcich Dominga uviedlo pre agentúru AP, že na ich kariéru malo nepriaznivý vplyv, keď odmietli jeho milostné návrhy. Niektoré dokonca povedali, že úlohy, ktoré im sľúbil, nikdy nedostali lebo s ním už nemohli spolupracovať. Všetky ženy boli v čase údajného obťažovania veľmi mladé, na začiatku svojej umeleckej kariéry.



Domingo označil tieto obvinenia za "mimoriadne bolestné a nepresne vykreslené". Dodal: "Bol som presvedčený, že všetky moje kontakty aj vzťahy boli vždy vítané a dobrovoľné."



Uznal tiež, že "dnešné normy a štandardy sú veľmi odlišné od minulosti". Dodal, že mal "šťastie a česť" pôsobiť v opere viac ako 50 rokov, a uviedol, že sa bude aj naďalej držať "najvyššieho štandardu."



Plácido Domingo, pochádzajúci zo Španielska, bol jedným z najuznávanejších tenoristov 20. storočia. Aj neopernému publiku sa stal známym, keď spolu s Lucianom Pavarottim a Josém Carrerasom spoločne vystupovali na koncertoch, na ktorých často účinkovali i hviezdy populárnej hudby. V posledných rokoch sa hlas speváka, ktorý roky žije v manželskom zväzku, zmenil na barytón.



Domingo vytvoril viac ako 100 albumov a získal 14 prestížnych ocenení Grammy. Začiatkom tohto roka absolvoval svoje štvortisíce vystúpenie v kariére trvajúcej viac ako 60 rokov.



Väčšinu svojej kariéry strávil v Spojených štátoch, kde neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ Opery Los Angeles.



Podozrenia na Domingovu adresu sú najnovšie zo série obvinení zo sexuálneho obťažovania či nevhodného správania, ktoré ich obete vznášajú voči osobnostiam z oblasti kultúry a šoubiznisu. Tieto kauzy položili základ celosvetovému hnutiu známemu ako #MeToo apelujúcemu na ženy, aby podali svedectvo o nevhodnom správaní, ktorému boli vystavené.