Filip JANČÍK: Zážitok z koncertu povyšujem nad akýkoľvek zisk

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol slovenský huslista Filip Jančík.

Bratislava 7. júna (TABLET.TV) – Mnoho interpretov dnes do koncertov veľa peňazí neinvestuje, pretože prvoradý je pre nich zárobok. Pre mňa sú na prvom mieste moje sny a zážitok povyšujem nad akýkoľvek zisk. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedol slovenský huslista Filip Jančík.



Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťom.





Filip Jančík odštartoval svoju hudobnú kariéru vo Viedni, kam sa z Popradu presťahoval ako sedemnásťročný. Jeho meno je tak známe skôr za hranicami, než na Slovensku. Minulý rok sa rozhodol, že zorganizuje turné aj u nás. To sa stretlo s veľkým úspechom a Jančík môže o úspechu hovoriť aj v prípade pripravovanej série koncertov na bratislavskom hrade.



"Na Slovensko som chcel priniesť niečo, čo nerobí každý. Niečo, čo je na vysokej úrovni. Som veľký puntičkár a pedant. Mám veľa skúseností zo zahraničia, kde som vystupoval. Zažil som aj americkú produkciu, kde som videl, ako to má fungovať," vysvetľuje, prečo si organizáciu vystúpení zastrešuje sám. "Na Slovensku som nenašiel veľa ľudí, ktorí by dokázali uveriť mojim víziám. Na druhej strane, je málo ľudí, ktorí by boli schopní moje vysoké nároky zvládnuť," doplnil.



Jančík sa svojim fanúšikom predstaví najbližšie 15. a 16. júna na bratislavskom hrade. Po tom, ako vypredal prvý koncert, pridal ďalší termín, ktorý sa takisto vypredal. Mladý hudobník sa tak rozhodol pridať aj tretí termín, ktorý je momentálne tesne pred vypredaním. "Priamo z najväčšej dominanty hlavného mesta zaznejú najznámejšie soundtracky z filmov ako Počiatok, Pulp Fiction, Piráti z Karibiku, Harry Potter alebo Game of Thrones. Sprievodom bude veľká kapela spolu so sláčikovou sekciou a chýbať nebude ani svetelná show," avizuje Jančík. "Filmová hudba je pre mňa klasika súčasnosti. Preto som sa rozhodol, že pôjdem týmto smerom. Skladby a témy prearanžujem podľa seba," doplnil. Spomenul, že pod holým nebom odohrá aj dve autorské piesne.



Na zabezpečenie ozvučenia si prizval Paula Hagera, ktorého radia medzi dvadsiatku najlepších zvukárov na svete. "Povedal som si, že ten zvuk musí byť unikátny a na svetovej úrovni. Snažím sa veci robiť tak, že do toho vkladám všetko. Aj čo sa týka finančnej stránky. Všetko, čo vyberiem na vstupnom, vrazím do show. Mnoho interpretov dnes do koncertov veľa peňazí neinvestuje, pretože prvoradý je pre nich zárobok. Pre mňa sú na prvom mieste moje sny a zážitok povyšujem nad akýkoľvek zisk" uzavrel Jančík.