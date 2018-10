Americký oscarový herec Tim Robbins má 60 rokov

Oscara získal za vedľajšiu úlohu vo filme Clinta Eastwooda Tajomná rieka a druhého za réžiu psychologickej drámy Mŕtvy muž prichádza.

West Covina/Bratislava 16. októbra (TASR) - Tim Robbins patrí k najznámejším americkým umelcom. Oscara získal za vedľajšiu úlohu vo filme Clinta Eastwooda Tajomná rieka a druhého za réžiu psychologickej drámy Mŕtvy muž prichádza. Medzi divákmi zabodoval úlohou mladého bankového úradníka Andyho Dufresnea z adaptácie novely Stephena Kinga Vykúpenie z väznice Shawshank. V utorok 16. októbra má herec Tim Robbins 60 rokov.



Tim Robbins sa narodil v Kalifornii vo West Covina 16. októbra 1958. Talent zdedil po otcovi, tiež hercovi a spevákovi. Už počas strednej školy začal mladý Robbins hrať v divadlách, robil aj osvetľovača. Predčasne ukončil štúdium na New York University. Vo vzdelávaní však neskôr pokračoval, vyštudoval drámu na University of California.



Na začiatku 80. rokov založil divadelnú skupinu s názvom The Actor's Gang, kde nielen hral, ale aj režíroval. Cez vedľajšie postavy v populárnych seriáloch („Moonlighting“ s Cybill Shepherdovou & Bruceom Willisom) sa prebojoval do celovečerných filmov.



Veľký úspech sa dostavil až spolu s filmom Adriana Lynea Jacob's Ladder (Jakubov rebrík, 1990), kde stelesnil vietnamského veterána. Dráma s hororovými prvkami zaujala aj filmovú kritiku. Po spolupráci so Spikeom Leeom (Horúčka džungle) ho režisér Robert Altman obsadil do titulnej úlohy slávneho filmu The Player (Hráč, 1992), za čo herec získal na festivale v Cannes cenu. S Altamnom sa ešte stretol V jeho filmových kúskoch Short Cuts (Krátke strihy, 1993) a Pret-A-Porter (1994).



Mnohí si však herca pamätajú predovšetkým ako mladého bankového úradníka Andyho Dufresnea z adaptácie novely Stephena Kinga The Shawshank Redemption (Vykúpenie z väznice Shawshank, 1994). Svoju rolu odohral nad očakávania v strhujúcom príbehu o priateľstve, nádeji a múdrosti spolu s Morganom Freemanom. Zaujímavosťou je, že Shawshank bol nominovaný na sedem Oscarov, ale napokon nezískal ani jedného, pričom Robbins nebol ani len nominovaný. Snímka bola označená napriek tomu ako jeden z najlepšie hodnotených filmov svetovej kinematografie.



Ďalší vynikajúci výkon, ale už ako režisér, podal Robbins spomínanou drámou Dead Man Walking (Mŕtvy muž prichádza, 1996) podľa predlohy Helen Prejeanovej. Ide o drámu muža odsúdeného na smrť a ženy, ktorá hľadá spôsob ako uľahčiť posledné dni jeho života. Tim Robbins získal cenu Academy Award za najlepšiu réžiu. Odolal pokušeniu a namiesto seba obsadil do úlohy rebelanta Seana Penna a do úlohy sestry svoju vlastnú manželku (od roku 1988) Susan Sarandonovú. Za tento výkon si odniesol nielen nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia réžia, ale aj nomináciu na Zlatý glóbus za scenár, ktorý napísal. Tim Robbins navyše film zastrešoval aj ako producent.



Herec zažiaril aj v sci-fi Briana De Palmu Misia na Mars. Tu po boku iných hercov (Connie Nielsenová, Gary Sinise) stelesnil kapitána astronauta, majúceho za úlohu zistiť, či je na Marse život.



Veľmi úspešný bol pre Tima Robbinsa rok 2003, kedy v réžii herca Clinta Eastwooda stelesnil po boku Kevina Bacona, Seana Penna a Laurencea Fishburnea lákavú, náročnú a vďačnú kreáciu muža, ktorý sa v detstve stal obeťou pedofilného únosu a na staré kolená sa stáva hlavným podozrivým zo spáchania ohavnej vraždy dospievajúceho dievčaťa (Emmy Rossumová). Za výkon v adaptácii románu spisovateľa Dennisa Lehanea Mystic River (Tajomná rieka, 2003) si odniesol Oscara nie len Penn, ale už aj Robbins. Získal tak Cenu Akadémie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Film získal ďalšie štyri nominácie.



Herca obsadil do jednej z rolí aj španielsky režisér Fernando León de Aranoa v snímke Un día perfecto (Perfektný deň, 2015).



Manželkou herca bola do roku 2009 herečka Susan Sarandonová. Americký pár bol aktívny aj v politickej oblasti. Majiteľom Krištáľového glóbusu za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii sa stal oscarový herc Tim Robbins na tohoročnom Filmovom festivale v Karlových Varoch.