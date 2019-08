Film Tomáša Krupu o eutanázii budú mať možnosť vidieť milióny ľudí

Skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Angličanky Janette mal premiéru v marci, na českom Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět získal Cenu poroty v Českej súťaži.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Film Dobrá smrť režiséra Tomáša Krupu sa v druhej polovici roka rozbieha do sveta za divákmi. Dokumentárnu snímku čaká v auguste ázijská premiéra v Južnej Kórei na festivale EBS International Documentary Festival (EIDF). "Film zakúpila aj tamojšia televízia EBS, televízia ARTE odvysiela film v Nemecku, Francúzsku, Belgicku i vo Švajčiarsku," TASR o tom informovala PR manažérka filmu Zuzana Golianová.



Na jeseň sa snímka o eutanázii predstaví aj na festivale o ľudských právach v Litve. Bude tiež súťažiť na dvoch domácich festivaloch - Cinematik a Jeden svet. Zároveň Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala film ako národného nominanta na najlepší dokumentárny titul v rámci Európskych filmových cien (EFA).



"Mojím autorským zámerom bolo položiť otázku - Do akej miery sme schopní vziať svoj život do vlastných rúk, aby diváci hľadali odpoveď. Dosiaľ máme skúsenosti len s reakciami divákov zo Slovenska a Česka," hovorí Krupa. Autor filmu je zvedavý, ako naň budú reagovať diváci v iných krajinách, predovšetkým v Južnej Kórei. "Motiváciou Janette, prečo sa rozhodla poskytnúť svoj príbeh pre filmové spracovanie, bolo, že chcela podporiť diskusiu na tému eutanázie kdekoľvek na svete," vysvetlil s tým, že najpodstatnejšie pre protagonistku dokumentu však bolo, že by mohla niekomu pri hľadaní odpovedí týmto filmom pomôcť: "Myslela na ostatných, a aj v tom spočívala jej veľkosť."



Skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Angličanky Janette mal premiéru v marci, na českom Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět získal Cenu poroty v Českej súťaži a diváci ho ohodnotili ako tretí najlepší film festivalu. Snímka sa k českým divákom vráti na jeseň, 17. októbra vstúpi do oficiálnej kinodistribúcie.







Aktuálne film zakúpila pre svoj filmový festival a televízne vysielanie juhokórejská EBS (Educational Broadcasting System). Ázijská premiéra je naplánovaná na 20. augusta v rámci festivalu EIDF 2019, o dva dni neskôr titul premiérovo odvysiela TV EBS. "Ide o prestížny dokumentárny festival, ktorý je hostiteľom TV EBS, národnej verejnej televízie, tá ponúka vzdelávacie a kultúrne programy v Južnej Kórei s 52 miliónmi obyvateľmi," vysvetlila Golianová s tým, že EIDF je jediným dokumentárnym festivalom, ktorý vo svojom programe spája filmové projekcie a televízne vysielanie.



Nemecko-francúzska televízia ARTE odvysiela televíznu verziu filmu (52 minút) na svojom hlavnom kanáli, Dobrú smrť si tak môžu pozrieť milióny divákov v Nemecku, Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku.



V októbri a novembri sa film predstaví za osobnej účasti režiséra na festivale o ľudských právach Inconvinient Films vo Vilniuse v Litve. Medzinárodný súťažný festival sa koná v 12 mestách Litvy. Film Tomáša Krupu, koprodukciu Slovenska-Česka-Francúzska-Nemecka-Rakúska, nasadili do programu celkovo päťkrát. "Snímka figuruje v prestížnej sekcii Panorama, ktorá dáva priestor najvýznamnejším udalostiam dokumentárnej tvorby posledných rokov. Dramaturgovia vyberajú filmy na základe umeleckej hodnoty, filmových schopností a odhalenia relevantnej témy ľudských práv," priblížila Golianová najväčší dokumentárny festival v Litve.