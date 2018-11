Francúzske kiná valcuje domáca komédia Do plaviek!

Po francúzsky hovoriace publikum si získal príbeh skupiny štyridsiatnikov bojujúcich s krízou stredného veku, ktorí sa rozhodnú založiť vo svojej plavárni prvý mužský tím synchronizovaného plávania.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Francúzske kiná si podmanila najnovšia filmová komédia z domácej produkcie. Snímka Do plaviek! (Le Grand Bain) v prvom týždni svojho uvedenia suverénne obsadila vrchol rebríčka návštevnosti. "So zárobkom takmer osem miliónov eur z francúzskeho trhu (zahŕňajúceho aj Alžírsko, Monako, Maroko a Tunisko) sa zaradila medzi najväčšie kinohity tohto roka," TASR informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá snímku prinesie do slovenských kín presne o mesiac - 6. decembra.



Po francúzsky hovoriace publikum si získal príbeh skupiny štyridsiatnikov bojujúcich s krízou stredného veku, ktorí sa rozhodnú založiť vo svojej plavárni prvý mužský tím synchronizovaného plávania. Musia bojovať so skepticizmom, posmeškami okolia a náročným výcvikom pod vedením bývalej šampiónky tejto disciplíny. Výzva sa však pre nich stane nečakaným dobrodružstvom, počas ktorého získajú štipku sebadôvery a naučia sa mnoho o sebe samých, ale aj jeden o druhom.



Režisér a scenárista Gilles Lellouche vo svojom filme dáva dohromady unikátnu skupinu hrdinov s autentickými charaktermi i životnými príbehmi. "Strávil som skoro rok tým, že som dôkladne vytváral akýsi opis a trajektóriu všetkých mojich postáv. Chcel som, aby mali svoj vlastný život a životné skúsenosti," prezradil tvorca. Do hlavných úloh sa mu podarilo obsadiť viacero francúzskych hereckých velikánov. Mathieu Amalric je známy z filmov Skafander a motýľ, James Bond: Quantum of Solace či Grandhotel Budapešť. Guillaume Canet je jednou z najväčších domácich hviezd, v našich kinách ho diváci mohli vidieť napríklad v ostatnej adaptácii románu Gombíková vojna. Benoit Poelvoorde zažiaril v desiatkach filmov, z posledných napríklad v komédii Rodina na prenájom či Zbrusu Nový zákon.



Na rozdiel od svojich predchádzajúcich úloh, herci tentoraz museli nechať povestný francúzsky šarm i eleganciu "v šatni". Režisér chcel filmom vyzdvihnúť telá a tvary, ktoré dnes nie sú v móde. "Chcel som poukázať na mužov vo veku 40 až 50 rokov, ktorí nie sú atléti a ktorí akceptujú svoje telá, pupky, chlpy či poškodené kolená," ozrejmil.