Ota Hofman, tvorca Pána Tau, by sa dožil 90 rokov

Bratislava/Praha 10. apríl (TASR) - Rozprávková postava Pan Tau sprevádzala na televíznych obrazovkách celé generácie detí od konca 60-tych rokov. Jej tvorca, český scenárista a spisovateľ Ota Hofman by mal v utorok 10. apríla 90 rokov.



Ota Hofman sa narodil v Prahe 10. apríla 1928. Po štúdiu na reálnom gymnáziu v roku 1948 zmaturoval na obchodnej akadémii. Začal študovať právo na Karlovej univerzite, odišiel však na Filmovú akadémiu múzických umení, kde v rokoch 1949 až 1953 študoval dramaturgiu a scenáristiku.



Po krátkom pôsobení na tejto fakulte zakotvil vo Filmovom štúdiu Barrandov, kde pôsobil ako scenárista a dramaturg v rokoch 1955-1970. Neskôr (1970-1982) bol vedúcim dramaturgom tvorivej skupiny pre deti a mládež a v rokoch 1982-1989 vedúcim scenáristického oddelenia.



Napísal scenáre mnohých známych filmov pre deti: napríklad Káťa a krokodíl (režisérka Věra Plívová-Šimková, 1965), trilógia detských kriminálnych príbehov o detektívovi Martinovi (režisér Milan Vošmik, 1965-1966), filmovému spracovanie románu Alana Marshalla Už zasa skáčem cez kaluže (Karel Kachyňa, 1970) či detské sci-fi Odyseus a hviezdy (Ludvík Ráža, 1976).



Zásadná bola pre Ota Hofmana spolupráca s režisérom Jindřichom Polákom, z ktorej sa zrodila aj postava nemého čarujúceho panáčika menom Pan Tau. V troch sériách vzniklo v rokoch 1996-1978 dokopy tridsaťtri cca polhodinových filmov. Hlavného hrdinu stvárnil obľúbený český herec Otto Šimánek, herecké obsadenie ostatných postáv sa menilo. V jednotlivých epizódach sa objavili Jan Werich, Pavel Landovský, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, či František Filipovský.



Seriál mal veľký divácky, ale aj komerčný úspech, keďže bol vyrobený v československo-nemeckej koprodukcii. Mal aj svojich neprajníkov, napríklad normalizačný ideológ Miroslav Postler o ňom vyhlásil, že Pan Tau by sa svojim zovňajškom viac hodil do britskej snemovne lordov v 19. storočí.



Zostrihom niektorých dielov vznikli dva nadväzujúce celovečerné filmy Poplach v oblakoch a Od zajtra nečarujem (1978), ktorými sa séria uzavrela. Návrat k téme vo filme Pan Tau z roku 1988 stvárňoval príbeh starnúceho herca, ktorý sa po rokoch vracia k svojej filmovej postave.



Ďalším obľúbeným seriálom z autorskej dielne Hofman-Polák boli Návštevníci (1983). Pätnásť dielov zachytáva misiu štyroch vedcov z budúcnosti motivovanú snahou zachrániť pozemskú civilizáciu. Hlavnú postavu stvárnil Vlastimil Brodský. Do sŕdc domácich i zahraničných detských divákov sa zapísal aj film Lucia, postrach ulice a štvordielny seriál Chobotnice z 2. poschodia.



Ota Hofman zomrel náhle 17. mája 1989 vo veku 61 rokov, na jeho zdraví sa podpísalo fajčenie i obrovské pracovné nasadenie. Ako prezradil režisér Jiří Menzel v dokumente Českej televízie, Ota Hofman "bol až výnimočne slušný človek".