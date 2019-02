Pred 90 rokmi sa narodil herec Pierre Brice - predstaviteľ Winnetoua

Potomok šľachtickej rodiny, vlastným menom Pierre Louis Le Bris, prišiel na svet 6. februára 1929 v Breste. Napriek tomu, že túžil po štúdiu architektúry jeho život sa uberal iným smerom.

Brest/Bratislava 6. februára (TASR) - Poklad na striebornom jazere z roku 1962 v réžii Haralda Reinla bol prvým megaúspešným európskym westernom a jedným z najslávnejších zo série filmov, nakrútených podľa predlohy spisovateľa Karla Maya. Premietali ho vo viac ako 60 štátoch sveta. Svojich obdivovateľov si snímka získala aj vďaka hereckému výkonu sympatického Francúza Pierrea Bricea v úlohe Winnetoua. V stredu 6. februára by sa legendárny herec a spevák dožil 90. rokov.



Potomok šľachtickej rodiny Pierre Brice, vlastným menom Pierre Louis Le Bris, prišiel na svet 6. februára 1929 vo francúzskom Breste. Napriek tomu, že túžil po štúdiu architektúry jeho život sa uberal iným smerom.



Do armády vstúpil dobrovoľne, keď mal 19 rokov a bojoval v Indočíne. Na toto obdobie nerád spomínal. "Sprevádzali ma desivé spomienky, ktoré ma zobúdzali zo snov. Riskovali sme tam životy, dokonca raz som si hovoril, že za pár minút zomriem. Ale osud mi dal možnosť žiť ďalej. A paradoxne som ako Winnetou šíril pacifizmus a lásku," uviedol herec v roku 2013 pre časopis Der Spiegel.



Pre herectvo sa rozhodol v roku 1959, kedy mal o budúcu filmovú hviezdu záujem aj Hollywood. On sa však rozhodol ísť vlastnou cestou. Úspech prišiel až v roku 1962, keď si ho na festivale vybral do filmu o Indiánoch nemecký producent Horst Wendlandt. Dovtedy Pierre Brice o Winnetouovi nepočul, "mayovky" boli pre neho niečím úplne neznámym. Rola spravodlivého, rozvážneho náčelníka Apačov mu však priniesla celosvetovú popularitu.



Prvým filmom s Winnetouom bol Der Schatz im Silbersee (Poklad na Striebornom jazere, 1962) a na prekvapenie pre samotného Bricea zaznamenal obrovský úspech. Potom vznikli ďalšie tri filmy: Winnetou I (1963), Winnetou II (Winnetou: Červený džentlmen, 1964) a Winnetou III (Winnetou: Posledný výstrel, 1965).



Na otázku, či bol naozaj jeho najlepším priateľom aj v skutočnosti jeho filmový "pokrvný brat" Old Shatterhand, ktorého stvárnil americký herec Lex Parker odpovedal: "Boli sme priatelia, ale žiadni pokrvní bratia." Naopak za svojho výnimočného priateľa označil Brice paradoxne zápornú postavu z filmu - talianskeho herca Rika Battagliu. "Ten hral vo filme Winnetou – Posledný výstrel z roku 1965 banditu Rollinsa, ktorý ma zabil. V skutočnosti to bol mimoriadny človek, jeho pozitívna energia bola až nákazlivá. Jeho smrť ma hlboko ranila," dodal Pierre Brice.



Nebývalý záujem divákov o osud slávneho Apača a jeho bieleho priateľa Old Shatterhanda vyvolal nakrútenie ďalších filmov, spomeňme aspoň niektoré - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (Winnetou a miešanka Apanači) vznikol v roku 1966, Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten (Winnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti) v roku 1968.



Pierre Brice sa s postavou legendárneho Indiána rozlúčil až omnoho neskôr. Na tradičných open air Slávnostiach Karla Maya v nemeckom Bad Segebergu hrával Pierre Brice Winnetoua až do začiatku 90. rokov 20. storočia, do veku 62 rokov.



V roku 1992 herec dostal v Nemecku štátne vyznamenanie za upevňovanie nemecko-francúzskych vzťahov.



Pierre Brice zomrel 6. júna 2015 v Paríži vo veku 86 rokov.



Koprodukčné filmy so slávnym Winnetouom, ktorých exteriéry sa nakrúcali v regióne bývalej Juhoslávie, mali obrovský komerčný úspech aj v bývalom Československu. Medzičasom sa zaradili medzi bestsellery na DVD nosičoch.