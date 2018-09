Pred desiatimi rokmi sa filmový svet rozlúčil s hercom Paulom Newmanom

Medzi najobľúbenejšie patria filmy, v ktorých Newman zažiaril po boku ďalšej hereckej hviezdy, Roberta Redforda.

Westport/Bratislava 26. septembra (TASR) - Hollywoodskeho herca a režiséra Paula Newmana desaťkrát nominovali na prestížneho filmového Oscara. Vzácnu trofej získal v roku 1987 za herecký výkon vo filme Color of Money (Farba peňazí). V roku 1986 dostal Oscara za celoživotné dielo. Vo štvrtok 26. septembra si pripomenieme desiate výročie úmrtia hereckej legendy.



Paul Leonard Newman sa narodil 26. januára 1925 v Shaker Heights, čo je predmestie Clevelandu v americkom štáte Ohio. Jeho matkou bola Slovenka Terézia Fecková pochádzajúca z dedinky Ptičie pri Humennom, ktorá sa vysťahovala do USA. Otcom bol židovský obchodník Arthur Sigmund Newman, ktorého rodičia prišli do Spojených štátov z Maďarska a Poľska.



Potom, ako Newman v roku 1943 ukončil strednú školu Shaker Heights High School, nastúpil na vojenskú službu. Túžil sa stať pilotom, ale pri vstupnej prehliadke sa zistilo, že je farboslepý a tak musel od svojho zámeru upustiť. Slúžil tri roky ako telegrafista vo vojenskom námorníctve na ostrove Guamu. Po demobilizácii študoval ekonómiu na Kenyon College a venoval sa študentskému divadlu. V roku 1949 sa dostal ako suplent do divadelnej spoločnosti vo wisconsinskom Williams Bay a patom sa pripojil k súboru Woodstock Players v Illinois. V 50-tych rokoch prevzal vedenie obchodu po svojom otcovi, ale jeho podnikateľská epizóda sa skončila krachom. Rozhodol sa preto pre štúdium herectva na Yale School of Drama v New Heaven v štáte Connecticut. Zmena v jeho živote nastala, keď sa presťahoval do New Yorku.



Modrooký fešák začínal v divadle a televízii v 50. rokoch 20. storočia a vyše pol storočia patril k hlavným hviezdam Hollywoodu. Účinkoval v približne 60 filmoch. Preslávil sa hneď svojím druhým filmom Somebody Up There Likes Me (Niekto tam hore ma má rád, 1956), kde si zahral rolu boxera Rockyho Graziana.



V roku 1958 získal Newman cenu na festivale vo francúzskom Cannes za najlepší výkon v dráme The Long, Hot Summer (Dlhé, horúce leto, 1958).



Medzi filmy, za ktoré ho nominovali na Oscara ako herca, patria aj Cat on a Hot Tin Roof (Mačka na rozpálenej plechovej streche, 1958), The Hustler (Hazardný hráč, 1961), Hud (1963), a tiež Rachel, Rachel (1968). V tomto filme nielen hral, ale prvý raz sa predstavil aj ako režisér a producent.



Diváci ho mohli vidieť ako súkromného detektíva vo filme Harper (1966), čo bola vôbec prvá kriminálka v Newmanovej hereckej kariére. Pre veľký divácky aj komerčný úspech sa dočkala pokračovania The Drawning Pool (Návrat Lou Harpera, 1975). Paul Newman si tiež zahral v snímke Cool Hand Luke (Frajer Luke, 1967) z väzenského prostredia. Dielo zaradil Americký filmový inštitút v roku 1998 do zoznamu 100 najväčších amerických filmov.



Medzi najobľúbenejšie patria filmy, v ktorých Newman zažiaril po boku ďalšej hereckej hviezdy, Roberta Redforda. Prvým bol western Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969). Druhý raz dvojica stvárnila roztomilých podvodníkov vo filme The Sting (Podraz, 1973).



Dráma The Towering Inferno (Sklenené peklo, 1974) bola ocenená tromi Oscarmi (kamera, strih a pieseň) a popri Newmanovi si v nej zahrali aj Steve McQueen či Fred Astair.



V 80-tych rokoch sa Paul Newman objavil v snímkach Fort Apache the Bronx (Pevnosť Apačov v Bronxe,1981), Absence of Malice (Bez zlého úmyslu, 1981) a The Verdict (Rozsudok, 1982). Za úlohu v tomto filme získal o rok neskôr "talianskeho Oscara", cenu David di Donatello, ako najlepší zahraničný herec. Opäť ako režisér aj herec hlavnej postavy zaujal vo filme Harry & son (Harry a syn, 1984), kde stvárnil staromódneho a fyzicky pracujúceho otca, ktorý nedokáže nadviazať vzťah so svojim dospievajúcim potomkom.



V tom čase bol Paul Newman držiteľom mnohých amerických a zahraničných filmových ocenení. V roku 1986 získal Oskara za celoživotné dielo a zároveň sa v tom istom roku stal držiteľom prestížnej Screen Actors Guild Award. Ocenenie za najlepší herecký výkon však naňho ešte len čakalo v podobe filmu The Color of Money, (Farba peňazí, 1986).



Režisér Martin Scorsese sa spracovania snímky ujal tradične po svojom. Film pôsobí melancholicky aj vďaka skvele vyberanej jazzovej a bluesovej hudbe. Snímka zarobila 50 miliónov dolárov a stala sa nielen mediálnou senzáciou, ale aj v tom čase najziskovejším Scorseseho filmom. Paul Newman sa tiež stal jediným hercom, ktorý bol nominovaný dvakrát za tú istú úlohu. Farba peňazí bola totiž remakom snímky Hazardný hráč z roku 1961, za ktorú herca nominovali prvý raz. Druhú nomináciu úspešne premenil a v roku 1987 dostal za Farbu peňazí Oscara za najlepší mužský herecký výkon.



Američana so stredoeurópskymi koreňmi obsadili neskôr do úlohy v snímke Nobody's Fool (Nie som blázon, 1994), ktorá mu vyniesla Strieborného medveďa na Berlinale v Nemecku. Niekoľkokrát si vo filme zahral so svojou manželkou - rovnako držiteľkou Oscara - Joanne Woodwardovou. "Frajer zo starej dobrej školy" s odzbrojujúcim modrookým pohľadom prekvapil Hollywood výnimočným päťdesiatročným manželstvom. Paul Newman bol tiež vášnivým motoristom. Všetky úlohy, v ktorých sa ocitol za volantom, si pred kamerou odjazdil sám.



Newmana mohli diváci naposledy vidieť na plátnach kín v roku 2002 v gangsterskom filme Road to Perdition (Cesta do zatratenia, 2002). Snímku označila kritika za najlepší film režiséra Sama Mendesa a špičku v žánre gangsteriek. V zrelom veku prepožičal herec svoj hlas aj jednému z hrdinov animovaného filmového trháku Cars (Autá, 2006).



Paul Newman sa aktívne angažoval proti vojne vo Vietname, za odzbrojenie či za ľudské práva. Nezanedbateľné boli aj jeho filantropické aktivity, za ktoré získal ocenenie Jean Hersholt Humanitarian Award. Herec sa venoval aj vedeniu reštaurácie v štáte Connecticut. Rozhodol sa predávať biologicky pestované potraviny značky „Newman's Own“. Výťažky z predaja putovali dobročinným organizáciám.



Paul Newman, skvelý americký herec so slovenskými koreňmi, zomrel 26. septembra 2008 vo Westporte vo veku 83 rokov.