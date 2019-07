Slovenský herec Boris Farkaš má 65 rokov

Po ukončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa stalo hercovým prvým pôsobiskom Divadlo Andreja Bagara v Nitre.

Bratislava 4. júla (TASR) – Slovenský herec Boris Farkaš patrí medzi popredné osobnosti slovenskej divadelnej a filmovej scény. Za svoje herecké umenie získal množstvo ocenení. Svoj hlas prepožičal viacerým obľúbeným filmovým a seriálovým postavám, napríklad poručíkovi Dempseymu alebo bývalému detektívovi Adrianovi Monkovi. Vo štvrtok 4. júla oslávi umelec 65. narodeniny.



Boris Farkaš sa narodil sa 4. júla 1954 v Ratkovej v okrese Revúca do hereckej rodiny. Už ako malý chlapec chodieval z času na čas v Prešove do divadla s mamou alebo otcom na skúšky. Zo začiatku o povolaní herca neuvažoval, divadlo ho zlákalo až v dospelom veku.



Po ukončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa stalo hercovým prvým pôsobiskom Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Od roku 1981 bol členom činohry bratislavskej Novej scény. Herecká dráha Borisa Farkaša pokračovala od roku 1990 v Divadle Astorka Korzo '90 v Bratislave.



V divadle vytvoril mnoho nezabudnuteľných postáv. Zahral si v inscenáciách Višňový sad, Mandragora, Idiot, Zámok, Sen svätojánskej noci, Platonov, Mesiac na dedine, Rómeo a Júlia, alebo Milovníci. Za svoj pôsobivý výkon v hrách Scény z domu Bessemenovovcov - Meštiaci a Vražda sekerou v sv. Peterburgu - Zločin a trest dostal Boris Farkaš významné divadelné ocenenie Dosky.



Na televíznych obrazovkách sa objavoval od roku 1977. Zahral si v rodinnej dráme A pobežím až na kraj sveta, ktorú v roku 1979 nakrútil Peter Solan. Princa stvárnil v známej rozprávke Soľ nad zlato (Martin Hollý, 1982) a po boku Maroša Kramára a Ladislava Chudíka si zahral vo filme Výlet do mladosti (Pavol Haspra, 1983).



Účinkoval v divadelných predstaveniach Armagedon na Grbe a Macocha, ktoré naštudoval Juraj Nvota podľa scenárov významného slovenského prozaika Rudolfa Slobodu. V rokoch 1995 a 1997 sa obe inscenácie dočkali televízneho uvedenia. Rovnako hral Boris Farkaš aj vo filme Dušička, ktorý v roku 1995 nakrútil Juraj Nvota opäť podľa Slobodovej predlohy.



Z bohatej filmografie Borisa Farkaša patrí k najznámejšej sociálna dráma Ticho (Zuzana Liová, 2005), príbeh obyčajnej rodiny, ktorá sa vďaka neočakávaným udalostiam nanovo učí prijímať a dávať lásku. V úlohe nemeckého komisára sa Farkaš predstavil vo vojnovej dráme Rozhovor s nepriateľom (Patrik Lančarič, 2007). Film získal mnoho pozitívnych ohlasov na rôznych európskych festivaloch.



Boris Farkaš svoj herecký talent predviedol vo viacerých populárnych televíznych seriáloch. Zahral si v divácky obľúbenej Ordinácii v ružovej záhrade (2007-2008), v úlohe Stana Farkaša účinkoval v Kriminálke Staré mesto (2010-2013) a v roku 2012 sa objavil v dramatickom seriáli Dr. Dokonalý.



Ako glosátor vystupoval v televíznych reláciách Aj múdry schybí (1998), Úsmev, prosím! (2001), 7EDEM s.r.o (2001), Takí sme boli (2007) a Milujem Slovensko (2013).



Filmového a divadelného herca Borisa Farkaša poznajú nielen priaznivci divadla, ale aj rozhlasoví poslucháči a televízni diváci. Herec prepožičal svoj hlas viacerým filmovým a seriálovým postavám, medzi nimi poručíkovi Dempseymu, či Adrianovi Monkovi.



Príbehy detektíva Monka ho uchvátili, preto ponuku z dabingového štúdia na stvárnenie hlavnej postavy prijal s nadšením. Neskôr uviedol, že sa na rolu trpezlivo pripravoval a študoval niekoľko dielov s veľkým predstihom, aby sa čo najviac priblížil k chraktretistickým znakom originálu.



Boris Farkaš je nielen uznávaný herec, ale aj výtvarník a karikaturista. Ilustrácie Borisa Farkaša zdobia prvú knihu jeho dcéry herečky Kristíny s názvom "Som mama". Okrem kreslenia rád píše poéziu a poviedky. Boris Farkaš je laureátom Zvláštnej ceny RTVS udeľovanej osobnosti, ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.