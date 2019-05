Tvorca filmovej ságy Hviezdne vojny George Lucas má 75 rokov

Lucasovi stačilo nakrútiť iba šesť filmov, aby sa stal jedným z komerčne najúspešnejších filmových tvorcov na svete.

Modesto/Bratislava 14. mája (TASR) - Svetoznámy americký režisér, scenárista a producent George Lucas, ktorý svojou ságou Hviezdne vojny výrazne ovplyvnil svetovú kinematografiu a žáner sci-fi, sa v utorok 14. mája dožíva 75 rokov.



Lucasovi stačilo nakrútiť iba šesť filmov, aby sa stal jedným z komerčne najúspešnejších filmových tvorcov na svete. Jeho slávna sci-fi sága Hviezdne vojny sa stala popkultúrnym fenoménom a filmové postavy ako Luke Skywalker, princezná Leia, Han Solo, Yoda, Obi-Wan či Darth Vader si získali srdcia filmových fanúšikov po celom svete.



George Lucas sa narodil 14. mája 1944 v americkom Modeste. Milovník fantasy a sci-fi chcel byť pôvodne automobilovým pretekárom, ale po nehode, pri ktorej prišiel takmer o život, sa so závodníckou kariérou nadobro rozlúčil. Odchovanec televízneho seriálu Flash Gordon sa napokon rozhodol študovať na Univerzite Južnej Kalifornie (University of Southern California), ktorá ako jedna z prvých poskytovala vzdelanie mladým americkým filmovým tvorcom. V roku 2006 už ako slávny režisér daroval svojej alma mater 175 miliónov dolárov. Išlo v tom čase o najvyššiu čiastku, akú kto kedy tejto univerzite venoval.



Na univerzite sa zoznámil a spriatelil s dnes už nemenej slávnym Francisom Fordom Coppolom, režisérom kultových filmov ako trilógia Krstný otec, alebo vojnová dráma Apokalypsa. Založili filmovú spoločnosť American Zoetrope, ktorá produkovala aj Lucasov celovečerný filmový debut - dystopické sci-fi THX 1138 (1971). Film bol z komerčného hľadiska prepadák, ale Lucasa to neodradilo od ďalšieho nakrúcania.



Založil vlastnú produkčnú spoločnosť Lucasfilm a v roku 1973 nakrútil film Americké Graffiti, ktorý sa vymyká žánru sci-fi. Je inšpirovaný Lucasovým dospievaním v 60. rokoch minulého storočia. Snímka zaujala kritikov aj divákov. V roku 1974 získala ocenenie Zlatý glóbus v kategórii najlepší film a päť nominácií na Oscara, z ktorých bol Lucas nominovaný za réžiu a strih.



Spoločnosť Lucasfilm postupne výrazne prispela k obrovským zmenám vo filmovom priemysle. Vďaka Lucasovým vizonárskym schopnostiam sa spoločnosť stala lídrom v oblasti inovácií filmovej technológie, bez ktorej sa už dnes nezaobíde žiadne nakrúcanie akčných či vedeckofantastických filmov. V roku 2012 predal spoločnosť impériu Walta Disneyho za viac ako štyri miliardy dolárov.



Rok 1977 znamenal veľký prielom nielen v dejinách kinematografie, ale aj v kariére Georga Lucasa. Nakrútil totiž prvý diel futuristickej sci-fi ságy Hviezdne vojny: Epizóda IV - Nová nádej. Hviezdne vojny zmenili nielen pohľad na žáner sci-fi, ktorý vďaka Lucasovi prenikol aj do sféry vyššieho umenia, ale priniesli aj trend sériovosti v kinematografii.



Pod ďalšiu časť Hviezdne vojny: Epizóda V - Impérium vracia úder z roku 1980 sa podpísal nie režisérsky, ale postaral sa o strih a produkciu. K ďalšiemu dielu z roku 1983 Hviezdne vojny: Epizóda VI - Návrat Jediho napísal scenár.



Duchovný otec Hviezdnych vojen George Lucas sa na režisérsku stoličku vrátil v roku 1999, kedy vznikol ďalší diel Hviezdne vojny: Epizóda I. Skrytá hrozba. V tejto časti ságy, si jeden z hlavných predstaviteľov Liam Neeson presadil erotickú scénu, čo bola pre Lucasa neľahká úloha, lebo Hviezdne vojny vnímal ako rodinnú zábavu. Prísne dohliadal na scénu, v ktorej napokon dominovali city, nad sexom. Hercov údajne preháňal dovtedy, kým nebol spokojný. Veď, ako sám povedal, scény ako táto sa zapíšu do povedomia divákov na najbližších sto rokov. Snímka sa napokon zaradila medzi najziskovejšie filmové diela všetkých čias, keď zarobila vyše 924 miliónov dolárov (661,97 mil. eur).



Pod Lucasovou režisérskou taktovkou vznikli aj ďalšie diely: Hviezdne vojny: Epizóda II - Klonovaní útočia (2002). Táto časť ságy bol prvý veľkorozpočtový film, ktorý nebol nakrútený na tradičnom filmovom materiáli. V roku 2005 nakrútil zatiaľ poslednú časť Hviezdne vojny: Epizóda III - Pomsta Sithov. V decembri v roku 2019, by sa mala v kinách objaviť aj ďalšia epizóda fenoménu Hviezdne vojny.



George Lucas, ktorý v roku 2005 získal Cenu za celoživotné dielo (Lifetime Achievement Award), najvyššie ocenenie Amerického filmového inštitútu (AFI), je známy nielen sci-fi ságou. Ako strihač sa totiž výraznou mierou podieľal aj na úspechu prvých troch častí obľúbeného filmu o dobrodružstvách archeológa Indiana Jonesa, ktoré režíroval jeho priateľ a svetoznámy režisér Steven Spielberg.



Jeden z najvplyvnejších filmových tvorcov George Lucas má tri deti: Amandu, Katie a Jetta si adoptoval. V rokoch 1969 až 1983 bol ženatý s Marciou Lucasovou. V auguste 2013 sa opätovne tešil z otcovstva, narodila sa mu dcéra Everest Hobson. Dcéru porodila Lucasovi a jeho partnerke Mellody Hobsonovej náhradná matka.