Film Všetko bude získal Cenu českej filmovej kritiky za réžiu

Hlavný hrdina, typický outsider 14-ročný Mára a jeho kamarát 12-ročný Heduš podniknú cestu za slobodou.

Bratislava 4. februára (TASR) - Česko-slovensko-slovinsko-poľskému roadmovie "Všetko bude" priniesol uplynulý víkend ďalšie významné ocenenie. Jeho režisér Olmo Omerzu získal Cenu českej filmovej kritiky za najlepšiu réžiu. "Okrem toho má tento film na krku až desať nominácií na Českého leva. Koľko z nich premení na výhru sa však dozvieme až 23. marca," uviedla pre TASR Eva Križková z distribučnej spoločnosti Filmtopia.



Všetko bude je tak trochu drsná tínedžerská komédia, ktorá sa bude páčiť rovnako náročnému divákovi ako fanúšikom roadmovies či filmov o dospievaní. Hlavný hrdina, typický outsider 14-ročný Mára a jeho kamarát 12-ročný Heduš podniknú cestu za slobodou. Mára ukradne auto a svojimi kúskami ohromí aj mladú stopárku. Všetci sú na úteku, na dobrodružnej ceste, užívajú si nečakanú slobodu, akú už možno nikdy nezažijú. Až do okamihu, kedy Máru chytí polícia. Vypočúva ho policajtka s policajtom a diváci spolu s nimi váhajú, čo je realita a čo chlapčenské výmysly. Niekedy je ťažké rozlíšiť medzi realitou a fantáziou.



"To, čo som chcel ukázať, bol akýsi záblesk, ktorý charakterizuje dané obdobie chlapčenstva a zároveň zachytiť vo filme pocit, že ho čoskoro stratia. Preto sa to volá Všechno bude. Na konci je otázka, čo s nimi bude, keď sa vrátia domov a povedzme za dva alebo päť rokov, keď vyrastú," približuje tému režisér Omerzu.



Ocenenú snímku majú slovenskí diváci možnosť aktuálne vidieť v kinách. Časy a miesta nájdu na webe a Facebooku distribučnej spoločnosti.