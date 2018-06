FOTO VO VNÚTRI: Krátka vzletná chvíľa Alexandra Dubčeka

Nedeľa Alexandra Dubčeka na kúpalisku v Santovke. Keď vyšiel z vody, čakali mladí i starí a prosili súdruha Dubčeka o podpisy. Súdruh dubček si prišiel do Santovky trochu oddýchnuť. Návštevníci kúpaliska mu však oddychu nedopriali. Obklopili ho a zahrnuli množstvom otázok, 16. júna 1968. Foto: TASR/Ľudovít Füle

Santovka/Bratislava 16. júna (TASR) - Časy, keď mohol ľud komunistických funkcionárov vidieť buď na tribúne, alebo na lavici obžalovaných, prípadne na šibenici, sa príchodom Alexandra Dubčeka skončili. Bol to človek z mäsa a kostí. Práve tým si získal nesmiernu popularitu ako prvý a aj posledný najvyšší stranícky predstaviteľ v histórii.Chvíľu, keď bol prvý tajomník Komunistickej strany Československa na výslní, zachytil aj fotoreportér Ľudovít Füle. Na výslní v prenesenom i doslovnom zmysle slova, pretože sa Alexander Dubček v nedeľu 16. júna 1968 – presne pred päťdesiatimi rokmi – išiel okúpať na kúpalisko v Santovke.Práve tu vznikli legendárne fotografie jedného z najmocnejších mužov krajiny v plavkách, ako sa rozpráva s inými návštevníkmi kúpaliska, a tiež, ako nebojácne a ukážkovo skáče do bazéna zo skokanského mostíka.Vtedajšia tlač zábery komentovala slovami:Na nezvyčajnú nedeľu si spomína syn autora fotografií Ľudovíta Füleho, známy slovenský publicista Ján Füle, ktorý mal v tom čase päť rokov.povedal Ján Füle pre TASR.Samozrejme, o snímkach kolovali povesti, napríklad, že vznikli na Dubčekovu objednávku, že boli inscenované. Nebola to však pravda.vysvetlil Ján Füle.Na jednom zo záberov sa Dubček rozpráva s chlapcom na deke a ponúka mu jahody. Dieťaťom na fotke bol fotografov syn.dodal publicista Ján Füle.Slnečnú nedeľu v Santovke si Alexander Dubček užíval len krátko predtým, než éru Pražskej jari nemilosrdne ukončili sovietske tanky. Do 21. augusta 1968 ostávali iba dva mesiace a jeden týždeň. Rovnako krátky bol vzletný okamih Alexandra Dubčeka aj po jeho návrate do politiky v Novembri 1989. Politikom v slobodnej krajine bol necelé tri roky, keďže práve toľko času mu ostávalo do chvíle, keď jeho život vyhasol v dôsledku autonehody.