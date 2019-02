Francúzskeho módneho návrhára Karla Lagerfelda spopolnia bez obradu

Jeho želania budú rešpektované, uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa značky Karl Lagerfeld deň po tom, čo legendárny návrhár zomrel v Paríži vo veku 85 rokov.

Paríž 20. februára (TASR) - Módny návrhár Karl Lagerfeld bude spopolnený bez obradu a jeho popol pravdepodobne rozptýlia spolu s popolom jeho matky a partnera. V stredu o tom informovala jeho vlastná módna značka.



"Jeho želania budú rešpektované," uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa značky Karl Lagerfeld deň po tom, čo legendárny návrhár zomrel v Paríži vo veku 85 rokov.



"Kaiser" (nemecky cisár), ktorý bol známy duchaplným humorom, dlho tvrdil, že "radšej zomrie", než by mal byť pochovaný. "Požiadal som o to, aby ma spopolnili a môj popol rozptýlili s popolom mojej matky... a Choupette (jeho mačky), ak umrie skôr než ja," uviedol v jednom zo svojich posledných rozsiahlych interview.



Lagerfeld predtým žiadal, aby jeho popol zmiešali s popolom jeho dlhodobého partnera, Francúza Jacquea de Baschera, ktorý zomrel na AIDS v roku 1989. Autorke de Bascherovho životopisu Marie Ottaviovej povedal, že si nechal polovicu jeho popola, aby boli nakoniec znova spolu.



V nemeckom Hamburgu narodený Lagerfeld uložil časť de Bascherovho popola "niekde na tajnom mieste". "Jedného dňa ho pridajú k môjmu," vysvetlil Ottaviovej.



Lagerfeld sa zaľúbil do "elegána" de Baschera ako 19-ročný a staral sa oňho až do jeho smrti vo veku 38 rokov.



Robil to napriek tomu, že de Bascher, notorický záletník a milovník večierkov, mal ľúbostnú aféru s Lagerfeldovým veľkým konkurentom v móde Yvom Saint Laurentom.



Druhú polovicu de Bascherovho popola dostala jeho rodina, informoval v stredu francúzsky denník Le Monde.