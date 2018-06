Francúzsky pavúčí muž sa pokúsil zliezť výškovú budovu v Soule

Alain Robert zdolal viac než polovicu trasy iba holými rukami a bez istenia lanami. Lotte World Tower je aktuálne piatou najvyššou budovou sveta.

Soul 6. júna (TASR) - Francúzsky builderingový lezec Alain Robert sa v stredu pokúsil vyšplhať na výškovú budovu Lotte World Tower v juhokórejskom Soule, avšak cestu na vrchol tejto 123-poschodovej stavby mu prerušili bezpečnostné služby a prinútili ho ukončiť jeho pokus, informuje spravodajský portál France 24.



Robert (55) zdolal viac než polovicu trasy iba holými rukami a bez istenia lanami. Lotte World Tower je aktuálne piatou najvyššou budovou sveta. "Zliezol som približne 75 poschodí, potom to už bola trocha naháňačka. Napokon som sa rozhodol vzdať," povedal Robert, ktorého následne zatkli.



Na miesto bolo vyslaných niekoľko hasičských a policajných vozidiel po tom, ako si bezpečnostná služba všimla francúzskeho lezca. "Je to poľutovaniahodné. Liezol bez povolenia, je to nebezpečné," povedal hovorca budovy. Robert vyhlásil, že jeho pokus bol oslavou mierotvorného procesu medzi oboma Kóreami.



Robert vyliezol bez istenia už na viac než 100 budov po celom svete, čo mu vynieslo zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Má na konte najvyššie mrakodrapy i rozličné ikonické budovy. Na najvyššiu budovu sveta - Burdž Chalífa v Dubaji - však vyliezol pomocou prísaviek, keďže táto stavba nemá nijaké oporné body.