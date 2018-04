Francúzsky súd nariadil premenovanie dieťaťa, ktoré sa volalo Džihád

Na chlapcovo krstné meno tamojšiu prokuratúru upozornila radnica v Toulouse ešte vlani v lete po tom, ako sa rodičia rozhodli, že mu do rodného listu zapíšu meno Jihad.

Toulouse 17. apríla (TASR) - Súd v juhofrancúzskom meste Toulouse rozhodol, že rodičia musia svojho syna premenovať z Jihada (Džiháda) na Jahida (Džahída), nakoľko prvé z mien by mohlo negatívne ovplyvniť chlapcov život. Informoval o tom v pondelok vo svojej francúzskej mutácii spravodajský server The Local.



Na chlapcovo krstné meno tamojšiu prokuratúru upozornila radnica v Toulouse ešte vlani v lete po tom, ako sa rodičia rozhodli, že mu do rodného listu zapíšu meno Jihad.



Podľa francúzskeho občianskeho zákonníka smú dať rodičia svojmu potomkovi akékoľvek krstné meno, ak to neškodí záujmom dieťaťa. Práve tomuto pravidlu však už v minulosti nevyhovel celý rad mien ako napríklad Nutella či Fraise (po francúzsky jahoda), ktoré úrady zakázali.



Samotné slovo džihád znamená v arabčine úsilie, boj či sebazaprenie, nie však "svätú vojnu" - význam, ktorý tomuto pojmu podľa servera The Local.fr mnohí prisudzujú. Zdanlivo teda nie je dôvod na to, aby sa takéto slovo nemohlo stať krstným menom.



Francúzsko však zažilo v ostatných rokoch niekoľko smrtiacich teroristických útokov, ktorých strojcami boli práve tamojší džihádisti. Krajina je tak na pozore a meno ako Jihad miestne úrady vôbec neprijímajú dobre, priblížil portál The Local.fr.



Súd v Toulouse nariadil, aby chlapcovi vydali nový rodný list s menom Jahid. K obdobnému prípadu došlo už pred dvoma rokmi v severofrancúzskom meste Roubaix. Aj vtedy chceli rodičia svojho potomka pomenovať Jihad, keď im to však nebolo umožnené, rozhodli sa sami vymeniť v mene samohlásky a dieťa nazvať Jahid.



Server The Local ešte v roku 2013 informoval o prípade matky, ktorá svojho trojročného syna Jihada poslala do francúzskej školy vo svetri s francúzskym nápisom "Som bomba" na prednej a svojím menom a ďalším nápisom "Narodený 11. septembra" na zadnej strane. Súd jej za "velebenie zločinu" stanovil jednomesačný podmienečný trest odňatia slobody a tiež pokutu vo výške 2000 eur.